В Беларуси разрешили рекламу алкоголя на ТВ 11.01.2024, 9:50

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Но запретили рекламировать образование и работу за границей.

Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся поправки в законодательство о рекламе — закон об изменениях официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Закон содержит некоторые послабления в рекламе. Так, увеличено на час время для рекламы пива, слабоалкогольных напитков, игорных заведений и азартных игр. Если раньше такие рекламные ролики можно было транслировать с 22 часов, то сейчас с 21 часа и по-прежнему до 7 часов.

Закон теперь разрешает рекламу алкоголя — в ночное время, с 22 до 7 часов.

Вместе с этим вводится запрет на размещение рекламы о трудоустройстве и обучении за пределами Беларуси. За одним исключением — такую рекламу можно будет увидеть на сайтах организаций и ИП, которые занимаются деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси и оказывают услуги на направления на обучение за пределами страны.

Из заметного также то, что документ отменяет запрет на размещение рекламы на стекле поездов метрополитена.

Большинство положений этого закона вступят в силу через полгода после официального опубликования.

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