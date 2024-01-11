Путин потрогал кукумбер
- Александр Невзоров
- 11.01.2024, 9:56
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Глава Кремля потерял над собой контроль и впал в странное состояние.
В тепличном хозяйстве рос огурец - гордость Анадыря.
Судьба этого кукумбера была не простой и до его исторической встречи с Путиным. Будучи главной достопримечательностью города -он пережил многое. Его трогали митрополиты и генералы, министры и актрисы.
Все покидали теплицу в состоянии близком к прострации.
Чтобы держать огурчик в форме, его регулярно поливали раствором виагры.
А перед приездом диктатора овощ принял двойную дозу и стал совершенно неотразим.
В 13:27 по местному времени «это» свершилось. Путин потрогал кукумбер. Тут стало понятно, что ему нельзя ощупывать огурцы.
Кремлевский садист потерял над собой контроль и впал в странное состояние.
Он зачем-то начал публично откровенничать о том, что («его не узнают» ни старые друзья, ни одноклассники, ни одногрупники https://charter97.org/ru/news/2024/1/11/578975/).
Более того, вдруг выяснилось, что и он сам «не очень-то узнает себя» и не всегда понимает, как он будет «себя вести».
Александр Невзоров, t.me