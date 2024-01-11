Путин потрогал кукумбер Александр Невзоров

11.01.2024, 9:56

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Глава Кремля потерял над собой контроль и впал в странное состояние.

В тепличном хозяйстве рос огурец - гордость Анадыря.

Судьба этого кукумбера была не простой и до его исторической встречи с Путиным. Будучи главной достопримечательностью города -он пережил многое. Его трогали митрополиты и генералы, министры и актрисы.

Все покидали теплицу в состоянии близком к прострации.

Чтобы держать огурчик в форме, его регулярно поливали раствором виагры.

А перед приездом диктатора овощ принял двойную дозу и стал совершенно неотразим.

В 13:27 по местному времени «это» свершилось. Путин потрогал кукумбер. Тут стало понятно, что ему нельзя ощупывать огурцы.

Кремлевский садист потерял над собой контроль и впал в странное состояние.

Он зачем-то начал публично откровенничать о том, что («его не узнают» ни старые друзья, ни одноклассники, ни одногрупники https://charter97.org/ru/news/2024/1/11/578975/).

Более того, вдруг выяснилось, что и он сам «не очень-то узнает себя» и не всегда понимает, как он будет «себя вести».

Александр Невзоров, t.me

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