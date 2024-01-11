«Прилетел вдруг волшебник на Nissan, показавший $200» 3 11.01.2024, 10:04

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Фото: onliner.by

С многодетным белорусом произошла история в стиле «Санта-Барбары».

Чем может закончиться история, когда льготник растаможивает на себя чужой автомобиль, мы неоднократно рассказывали. В какой-то момент в двери стучит налоговая и требует заплатить подоходный с неподтвержденных расходов.

Суммы на фоне скромных гонораров за «серые» услуги (обычно «вешалки» получают около $200) бывают космическими.

Но житель небольшого агрогородка Жодишки, что под Сморгонью, попал на крупную сумму (почти $6500 по курсу) и без налоговой. Теперь у отца четверых детей неподъемные долги, а все из-за желания быстро заработать. История запутанная, рассказываем по порядку, пишет onliner.by.

Предисловие. Развод и дети

Кратко пробежимся по азам. 2019 год, в Беларуси начинает действовать 140-й указ. Он позволяет льготникам (многодетным, инвалидам 1-й и 2-й группы) экономить 50% таможенных пошлин при ввозе автомобиля в страну. Ключевые слова в указе — для личного пользования.

Кто-то действительно пригнал авто для себя. Но в это же время в страну начали прибывать машины, которые на льготников (так называемых «вешалок») лишь растаможивались, а по факту перепродавались перекупщиками, в том числе в Россию. Об этом говорят как сами пригонщики, так и налоговая, которая неоднократно отчитывалась о подобных случаях. Казимир, многодетный отец из агрогородка Жодишки, тоже решил воспользоваться льготой по этой «серой» схеме. С ним мы встречаемся в его доме. Точнее, в свежей пристройке к основному строению.

Фото: onliner.by

Казимир производит впечатление простого мужчины из глубинки: в его речи присутствует небольшой говор, он много рассказывает о том, сколько сделано в доме его руками. Все мысли — как бы детей обуть да стройку завершить. Кстати, о детях: их у нашего героя четверо. Старшей дочке — 16, младшему сыну — 10. О них Казимир тоже говорит много, вспоминая успехи в музыкальной школе и описывая характеры каждого из них.

Одно время мужчина работал водителем в аграрном комплексе, потом укладчиком-упаковщиком, но позже уволился. Как он сам объясняет, из-за долгов, которые ОПИ начала списывать с зарплаты. Теперь, по словам Казимира, из его дохода могут вычитать до 70% суммы. Но мы еще до этого дойдем. Собираться с мыслями мужчине помогает сестра, но она попросила не фотографировать ее.

Рассказ родственников начинается с развода Казимира с бывшей супругой. И да, это важные подробности — вся эта «Санта-Барбара» и приведет к долгам.

Фото: onliner.by

Хотя «Санта-Барбара» — это мягко сказано. Семейные перипетии напоминают скорее готовый сценарий для ток-шоу «Мужское/женское». Экс-жена младше нашего героя на 16 лет. О том, что у пары серьезные разногласия, говорит даже решение суда о разводе. Оба супруга заявляли о неверности друг друга, вдобавок Елена (так зовут бывшую жену) жаловалась на «применение к ней физической силы».

В конце 2018 года начался бракоразводный процесс пары. В это время жена съехала из дома Казимира, дети остались жить с ним. Суд определил, что женщина обязана выплачивать алименты на детей еще до фактического развода. Развелись супруги 9 января 2019 года.

— Алименты Елена платила только два первых месяца, — говорит мужчина. — Потом она ушла на длительный больничный, а в августе 2019-го по итогу уволилась. Мне по почте лишь прислали исполнительный лист, уведомив об этом. Она искусно входит в доверие к людям. Живет в свое удовольствие…

Фото: onliner.by

В какой-то момент меня вызвали в школу, где директор спросила, не буду ли я препятствовать, если дети будут ходить в школу от мамы. Мама-то их родительских прав не лишена. Было это в последних числах августа 2019 года. В общем, так и забрала она их к себе жить в город, там они стали ходить в школу. Елена сразу побежала в суд, чтобы снять с себя алименты, но у нее это не вышло. Однако их она больше и не платила.

С пятницы по воскресенье я регулярно забирал детей к себе. Плюс каникулы и больничные они тоже проводили здесь. Весь коронавирус они также тут просидели. Место жительства по суду детей не определили. Они остаются прописанными у меня (как и Елена), в школу ходят по месту жительства жены. Кроме старшей — она уже в колледже.

Фото: onliner.by

Завязка. Прилетел вдруг волшебник на неголубом Nissan Qashqai, показавший $200

Резюмируем первую часть: денег на детей уходило много, да и Казимиру хотелось создать у себя условия, в которых ребята могли бы гостить с комфортом. А теперь переходим к завязке этой истории.

— В апреле 2023 годах в Жодишки приехал мужчина по имени Павел — он ходил-искал многодетного или инвалида, — продолжает собеседник. — Нас с ним связала знакомая. Павел позвонил мне, спросил, хочу ли я заработать $200. Я изначально подумал, что речь о помощи по строительству: поштукатурить, плитку какую-то где-то положить… Но мужчина объяснил: нужно оформить на себя машину.

Фото: onliner.by

Договорились встретиться в «Каменном Логе» в определенный день и время. Я показал свое удостоверение многодетного (оно и сейчас на руках у Казимира. — Прим. Onlíner), Павел сказал, что с документом все в порядке.

Фото: onliner.by

Про машину и другие нюансы я ничего не спрашивал, знал, что все так делают. На таможне вопросов мне не задавали, все прошло быстро. Через день-два встретились с Павлом в ГАИ. Документов на руки он мне не давал. Сверка, получение номеров, подпись — и я свободен. Даже не смотрел, что подписываю, думал о работе, своих делах.

Конечно, мы сразу задаем Казимиру вопрос про налоговую. Неужели он не понимал, что, растаможив на себя чужое авто, он может попасть на деньги? Неужели не читал многочисленные новости и статьи о том, как к льготникам после сделки приходила налоговая и заставляла отчитываться, откуда взялась машина? Но мужчина лишь отрицательно качает головой:

— Откровенно говоря, интересовали только $200, которые пообещали заплатить…

Фото: onliner.by

Кульминация в виде «привета» от таможни

Через какое-то время, по словам Казимира, с ним вновь связался Павел. Как утверждает наш герой, его знакомый позже удалил переписку.

— Павел сказал мне, мол, узнай, что у тебя там за проблемы с удостоверением многодетного. Это было где-то в июне 2023 года. Я взял «книжку» и поехал в райисполком. Показал специалисту, спросил: «Она что, недействительна?» Удостоверение в руках покрутили, сказали: «А что с ней не так? Все хорошо». К слову, я им неоднократно пользовался: оформлял, например, детям путевки в лагерь.

Потом поехал в «Теплый дом» (территориальный центр социального обслуживания Сморгони. — Прим. Onlíner). Там меня должны были проверить по какому-то реестру. Еще задали вопрос, рожала ли от меня моя бывшая жена после развода… Оказалось, что ее малолетний ребенок от другого мужчины умер, но она успела записать его на меня.

Фото: onliner.by

В итоге мне объяснили: моя «книжка», по которой я растаможивал автомобиль, недействительна, потому что Елена сделала новую.

Из многочисленных документов — ответов на обращения исполкома, писем из таможни, отказе о возбуждении уголовного дела (милиция проводила проверку по ч. 1 ст. 380 УК РБ) — можно узнать, что бывшая супруга Казимира в 2020 году обратилась в Сморгонский РИК с заявлением о выдаче ей дубликата удостоверения многодетной семьи, заявив об утере прошлого. Об этом наш герой, как он сам утверждает, не знал. В бумагах указывается, что Елена обращалась к экс-супругу за «книжкой», однако мужчина якобы ее «потерял». Казимир же вновь говорит, что это неправда…

Фото: onliner.by

Но итог один — с начала лета с Казимира хотят взыскать пошлину, которую он как бы не доплатил за растаможку Nissan Qashqai 2018 года, незаконно воспользовавшись льготой по недействительному удостоверению многодетной семьи. Это около 4000 рублей. Но вскоре сумма в этой истории резко возрастет. Как говорится, следите за руками.

«...Ваши несовершеннолетние дети учитываются в семье Вашей бывшей супруги, на иждивении и воспитании которой они находятся, так как по решению суда не установлено иное. На основании вышеизложенного статус многодетной семьи Вы утратили, удостоверение многодетной семьи от 29 июня 2012 г. №35 является недействительным...» — говорится в ответе на обращение Казимира в райисполком.

Фото: onliner.by

Мы обратились к юристу Татьяне Ревинской за комментарием по этой истории:

— Официально статус многодетной семьи подтверждает специальный документ — удостоверение многодетной семьи, порядок выдачи которого определяется Положением о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденном постановлением Совмина РБ от 28.07.2011 №1009 (далее — Положение). Состав семьи при выдаче удостоверения определяется на дату обращения. В составе семьи учитываются мать, отец и дети соответствующего возраста. Если брак между родителями расторгнут, то дети учитываются в составе семьи того родителя, на иждивении и воспитании которого они находятся (ч. 3 п. 4 Положения). Согласно Положению (ч. 1 п. 11) удостоверение действительно до даты наступления обстоятельства, влекущего утрату семьей статуса многодетной.

К числу таких обстоятельств относится (ч. 2 п. 11 Положения):

— определение места проживания ребенка (детей) с родителем, который не входит в состав семьи (на основании решения суда, Соглашения о детях, Брачного договора, определения о судебном приказе о взыскании алиментов, Соглашения об уплате алиментов при определении места проживания детей с одним из родителей и (или) при установлении алиментов на содержание детей).

При наступлении такого обстоятельства удостоверение становится недействительным. Следовательно, такое удостоверение нельзя использовать для подтверждения права на социальные гарантии и льготы, установленные для многодетных семей, документ, согласно п. 13 Положения, подлежит возврату.

Резюмируем: ответственность за решение вопроса с удостоверением лежала на обоих супругах. Старое удостоверение и вовсе должны были сдать.

Фото: onliner.by

Осенью у Казимира с экс-супругой состоялся еще один суд — по определению места жительства детей. Алименты «перевесили» на нашего героя.

В это же время с мужчины ОПИ начала взыскивать долги перед «Белтаможсервисом». В первый раз забрали ровно половину зарплаты — 750 рублей. А ведь вместе с алиментами по закону (ст. 108 ТК РБ) теперь у него могут забирать до 70% дохода. Это вынудило Казимира уволиться в ноябре, как он сам рассказывает. С тем самым Павлом связываться он больше не пробовал — знает, что тот ничем не поможет.

Фото: onliner.by

Не хеппи-энд. Так откуда взялся долг в $6500 по курсу?

Во время нашей беседы Казимир упоминал лишь об одном автомобиле — вышеназванном Qashqai. Но уже при подготовке материала мы обратили внимание на слишком крупную сумму в исковой претензии «Белтаможсервиса» к нашему герою: таможенная пошлина — 18 020,25 рубля, пеня — 2173,55.

Присматриваемся к строчке чуть ниже, и выясняется, что начиная с 2020 года Казимир «ввез» на свое имя целых четыре машины. То есть уже после того, как дети фактически переехали к маме.

Фото: onliner.by

Мы снова связались с мужчиной. Он подтвердил: пользовался льготой неоднократно. Что за автомобили были до Nissan — не помнит.

— В Ошмянах мне объяснили: я должен заплатить пошлину лишь за последнюю машину. А по остальным срок давности истек…

И снова обращаемся к юристу. У таможенных пошлин есть срок давности?

— В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РБ, исковое заявление принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Согласно п. 2 ст. 200 ГК РБ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Это означает, что по своей инициативе суд не может применить исковую давность, — объясняет Татьяна Ревинская. — Но суд может применить срок исковой давности, если вторая сторона заявит о его применении в заседании. Тогда при обоснованности исковых заявлений может быть взыскана сумма по эпизодам лишь за последние три года.

Смотрим на даты ввоза автомобилей в Беларусь — 30.01.2020, 24.02.2021, 04.04.2022, 08.04.2023. Считаем: есть шансы «откосить» от 50% пошлины за первую машину, а вот за остальные, видимо, придется расплачиваться. Если, конечно, не удастся вернуть эти деньги через реального владельца авто. Правда, его еще надо найти и затем обратиться в суд по гражданским делам, составив иск о расторжении договора купли-продажи. Но, как мы уже писали, пока подобные судебные решения в СМИ не освещались.

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