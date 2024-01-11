ISW: Россия готовит операцию под чужим флагом в Приднестровье 5 11.01.2024, 10:10

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Американские аналитики раскрыли цель Кремля.

Россия поручает действующим лицам в поддерживаемой ею непризнанной республике Приднестровье создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом.

Они готовятся к реализации в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы.

Также, возможно, РФ возобновит свои усилия по использованию ПМР для создания нестабильности в стране, чтобы подорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Накануне так называемое министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья опубликовало пресс-релиз, в котором утверждается об «инциденте с применение огнестрельного оружия» 7 января на границе с Украиной. «МГБ» – это организация, в которой доминируют россияне и которую называют фактически «отделом российской ФСБ», получающим приказы непосредственно из Москвы.

Кремлевский новостной канал ТАСС 9 января опубликовал интервью с «президентом» Приднестровья Вадимом Красносельским, в котором он заявил, что «милитаризация» Молдовы угрожает им, обвинил страну в прекращении переговоров и подчеркнул «широкие» соглашения «республики» о сотрудничестве с Россией.

«Интервью, вероятно, было частью усилий по созданию информационных условий, направленных на дестабилизацию Молдовы и оправдание любых будущих российских кампаний в регионе. Пресс-релиз «МГБ» от 10 января, вероятно, также является частью таких усилий Кремля», – говорят в ISW.

Там считают, что Россия может попытаться использовать операции под чужим флагом в Приднестровье, чтобы заявить, что она должна «защищать этнических россиян и русскоязычных». Министерство иностранных дел РФ 10 января заявило, что уже вызвало посла Молдовы, чтобы выразить протест против «недружественных действий» страны, в том числе «политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ» и «случаев дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдову».

Ведомство с угрозами заявило, мол, если подобные действия продолжатся, «российская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры». Также там утверждали, что в СМИ появились сообщения о том, что Молдова якобы планирует оказать помощь НАТО в подготовке украинских сил на своей территории, а это «будет равнозначно прямому ее участию в боевых действиях на стороне Украины».

По словам аналитиков ISW, кремлевские чиновники в последнее время стали чаще упоминать «соотечественников за рубежом» и «русский мир» – концепции, которые Россия часто использует для оправдания своего права защищать этнических россиян и русскоязычных за пределами своих границ. В частности, РФ использовала аналогичные оправдания, когда в 1992 году осуществила военное вмешательство в интересах сепаратистского Приднестровья.

Кремль пытался создать информационные условия для возможной операции под чужим флагом в Приднестровье также в апреле 2022 года и феврале 2023-го, но потерпел неудачу отчасти по экономическим причинам. По мнению экспертов, Москва не смогла в то время втянуть ПМР в войну с Украиной, поскольку приднестровский бизнес – особенно бизнес молдавско-российского бизнесмена Виктора Гушана, который эффективно контролирует «правительство» Приднестровья и значительную часть его экономики – извлекал выгоду из связей с «республикой». Соглашение ЕС об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) с Молдовой позволило приднестровским предприятиям, зарегистрированным в Молдове, пользоваться беспошлинным доступом на рынки ЕС при условии соблюдения правил молдавских таможенных проверок. Недавние изменения в Таможенном кодексе Молдовы, которые требуют от приднестровских предприятий уплачивать ввозные пошлины, возможно, лишили этих льгот. В последние месяцы Молдова также заявила о своей готовности первоначально присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья, что еще больше лишит приднестровский бизнес особого доступа к рынкам ЕС.

«Кремль, возможно, также возобновит свои усилия по использованию Приднестровья для создания нестабильности в Молдове, чтобы подорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря», – предполагают аналитики.

10 января агентство Reuters сообщило, что в румынском черноморском порту Констанца в 2023 году было отгружено 36 млн тонн зерна – рекордный показатель – и около 40% этих поставок состояло из украинского зерна.

Ранее ISW подсчитал, что удары Украины по объектам российского Черноморского флота (ЧФ) заставили российские военно-морские операции измениться и вынудили флот отвести некоторые корабли от своей основной базы в оккупированном Севастополе в западном Крыму. Украинские удары по активам ЧФ также успешно облегчили гражданское использование Киевом Черноморского зернового коридора, поскольку международная его поддержка продолжает расти, несмотря на выход России из инициативы и военные угрозы в ее адрес.

«Кремль может рассматривать операцию под чужим флагом в Приднестровье как альтернативный способ удержать страны от участия в украинском зерновом коридоре, несмотря на ослабление присутствия России в западной части Черного моря», – подытожили в ISW.

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