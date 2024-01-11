В Мостовском районе Беларуси прогремел сильный взрыв
- 11.01.2024, 10:20
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Что произошло?
В Мостовском районе взорвался отопительный котел. Разрушена стена пристройки, пострадал человек.
Происшествие случилось утром в среду в деревне Кульшичи.
Как сообщает МЧС, 73-летний местный житель растопил котел в пристройке дома, а буквально через пять минут он взорвался. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с различными травмами. В доме разрушена стена пристройки, где находился котел, выбит оконных блок.
Предполагаемая причина случившегося – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления.