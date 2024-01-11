«Мольбы Киркорова не подействовали» 1 11.01.2024, 10:28

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Артист не вернется в Москву после скандала?

Как выяснил российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, большинство участников «голой вечеринки», кроме Киркорова, согласились уехать в «зону СВО», чтобы заработать там себе прощение. Других вариантов им просто не дают.

В ближайшее время «звезды» (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы «искупить вину», благодаря такому «раскаянию» они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ, приказано особо не шокировать военную публику.

Впрочем, это не касается Филиппа Киркорова - российский поп-король отбыл в Дубай, где сейчас проводит время в компании старых друзей.

Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, первыми на фронт отправились медийщики из VK во главе с директором музпроектов Константином Сидорковым. Он уехал инкогнито, а позже устроил истерику, когда про поездку узнали из соцстей Z-группы «Катюша», которую сопровождала команда VK.

От других «голых грешников» ожидают теперь публичных поездок с полноценными афишами и благотворительной помощью фронтовикам, взамен артистам предлагают как минимум информационную стерильность в пропагандистких СМИ, также обещают не требовать блокировки выступлений и не насылать налоговые проверки.

Что касается Киркорова, то мольбы о помощи перед Песковым и раскаяние на камеру с «вошел не в ту дверь» не подействовали. Тогда Киркоров решил отсидеться в Дубае.

Более того, в ОАЭ с Киркоровым начала работать профессиональная команда пиарщиков, которую подсуетили люди Ирины Винер.

Певец уже второй год подряд окучивает 75-летнюю экс-жену Алишера Усманова - в ноябре он прилюдно клялся гимнастке в любви на фестивале Best Music Fest, который тоже проходил в ОАЭ.

А буквально за пару дней до «голой вечеринки» Ирина Александровна сама назвала Киркорова «самым красивым в мире».

Киркоров надеется пересидеть продолжающийся скандал вдалеке от Москвы, изредка подбадривая инфополе новостями вроде передачи гонораров за выступление на НТВ пострадавшим жителям Белгорода.

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