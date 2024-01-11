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Зеленский вспомнил Беларусь, говоря о победе Украины

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  • 11.01.2024, 10:34
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Зеленский вспомнил Беларусь, говоря о победе Украины

Политик заявил о новом шансе, который заслужили белорусы.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Беларусь во время визита в Вильнюс 10 января. Он отметил, что победа Украины даст новый шанс для Беларуси. Зеленский также призвал страны объединиться, чтобы спасти свою свободу от России.

«И если бы такой катастрофический день – день после Украины – когда-то наступил, Россия сделала бы все, чтобы это продолжалось. Чтобы наступил день после Молдовы. А потом – день после Балтии. День после Польши. День после многих других. Казахстан и Узбекистан уже слышат, что Россия презирает их независимость. Никакого уважения нет у Москвы к народам Кавказа. И есть открытое желание России манипулировать всеми. И всем сейчас опасно быть тихими. Опасно оставаться в стороне или в одиночку. Если все помогают одному, свобода каждого выиграет», – сказал Зеленский.

Однако дня «после Украины» не будет, подчеркнул он.

«Будет день после войны. Будет день после Путина. Это будет день нашей безопасности – гарантированной. Вашей свободы – нерушимой. Мирной жизни Литвы, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции. Всех государств, чью судьбу сейчас Россия пытается потопить в сомнениях. Это будет день нового шанса для Беларуси. Шанса, которого Беларусь заслуживает. И это будет день новой силы для всей Европы», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что вскоре посетит также Эстонию и Латвию. Планируется, что будут обсуждаться вопросы интеграции в ЕС и НАТО, а также военная поддержка.

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