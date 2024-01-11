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Сверхмощная детонация российского танка поразила пользователей соцсетей

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  • 11.01.2024, 10:48
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Сверхмощная детонация российского танка поразила пользователей соцсетей

Видеофакт.

Невероятно мощная и зрелищная детонация российского танка на левом берегу Днепра в Херсонской области поразила пользователей соцсетей.

Соответствующими кадрами поделился у себя в Twitter известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

«Воины Грифон 501 точным ударом уничтожили российский танк вашим дроном. Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы», — рассказал он в комментарии к опубликованному видео.

В свою очередь пользователи соцсетей отреагировали на это зрелище волной шуток о якобы приминении ВСУ «ядерного оружия».

В связи со столь мощным взрывом украинцы предположили, что волонтеры наконец-то начали снабжать Силы обороны FPV-дронами с «обогащенным ураном».

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