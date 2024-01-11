Сверхмощная детонация российского танка поразила пользователей соцсетей 3 11.01.2024, 10:48

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Видеофакт.

Невероятно мощная и зрелищная детонация российского танка на левом берегу Днепра в Херсонской области поразила пользователей соцсетей.

Соответствующими кадрами поделился у себя в Twitter известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

«Воины Грифон 501 точным ударом уничтожили российский танк вашим дроном. Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы», — рассказал он в комментарии к опубликованному видео.

В свою очередь пользователи соцсетей отреагировали на это зрелище волной шуток о якобы приминении ВСУ «ядерного оружия».

В связи со столь мощным взрывом украинцы предположили, что волонтеры наконец-то начали снабжать Силы обороны FPV-дронами с «обогащенным ураном».

Сьогодні росіяни знову почали штурмувати плацдарм морської піхоти на лівому березі Херсонщини.



На відео один із епізодів віддбиття штурму.



Воїни Грифон 501 влучним ударом знищили російський танк вашим дроном.

Поцілили прямо у БК, від чого танк розірвало на атоми. pic.twitter.com/HRcLw8Ji5e — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 8, 2024

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