Сверхмощная детонация российского танка поразила пользователей соцсетей

Сверхмощная детонация российского танка поразила пользователей соцсетей3
- 11.01.2024, 10:48
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Видеофакт.
Невероятно мощная и зрелищная детонация российского танка на левом берегу Днепра в Херсонской области поразила пользователей соцсетей.
Соответствующими кадрами поделился у себя в Twitter известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.
«Воины Грифон 501 точным ударом уничтожили российский танк вашим дроном. Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы», — рассказал он в комментарии к опубликованному видео.
В свою очередь пользователи соцсетей отреагировали на это зрелище волной шуток о якобы приминении ВСУ «ядерного оружия».
В связи со столь мощным взрывом украинцы предположили, что волонтеры наконец-то начали снабжать Силы обороны FPV-дронами с «обогащенным ураном».
Сьогодні росіяни знову почали штурмувати плацдарм морської піхоти на лівому березі Херсонщини.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 8, 2024
На відео один із епізодів віддбиття штурму.
Воїни Грифон 501 влучним ударом знищили російський танк вашим дроном.
Поцілили прямо у БК, від чого танк розірвало на атоми. pic.twitter.com/HRcLw8Ji5e