Что происходит с вашим телом, когда вы пропускаете завтрак 11.01.2024, 10:55

1,178

Первый прием пищи влияет на физическое и психическое здоровье.

Регулярный пропуск завтрака может привести ко многим краткосрочным и долгосрочным последствиям, которые могут повлиять на ваше физическое и психическое здоровье и общее самочувствие, предупреждают специалисты.

Как пишет EatingWell, снижение уровня глюкозы в крови из-за регулярного пропуска одного из важных приемов пищи может привести к таким последствиям, как низкий уровень энергии, затуманенность сознания и сильная тяга к еде.

«Пропуск завтрака связан не только с чувством голода, это упущенная возможность эффективно питать свое тело и разум», - отметила магистр медицинских наук, диетолог из Нью-Йорка Клэр Рифкин.

По выводам экспертов, вот к каким последствиям может привести частый пропуск завтрака:

вы можете истощить свой организм;

у вас могут появиться проблемы с гормонами;

вы можете чувствовать себя более угрюмым или тревожным;

у вас может быть больше тяги к еде;

вы можете нанести вред здоровью сердца;

вы можете замедлить свой метаболизм.

Некоторые люди регулярно избегают завтрака в надежде похудеть, но вместо этого такой «метод» может наоборот препятствовать снижению веса, исключая здоровый обмен веществ.

«Без завтрака организм ищет энергию в другом месте, черпая запасы из жировой и мышечной ткани. Для этого нужна энергия! В результате другие процессы замедляются, чтобы сохранить энергию и направить ее на выживание. В результате метаболизм замедляется», - объяснил доктор медицинских наук, диетолог по функциональному питанию говорит Стефани Дарби.

Так что, завтрак важен как для снижения веса, так и для улучшения общего состояния здоровья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».