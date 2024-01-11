«Когда узнали, что буду жить с кошкой, запросили двойной залог» 1 11.01.2024, 11:11

Как белорусы с домашними животными снимают жилье в Польше.

Аренда жилья для эмигранта часто превращается в квест. А для тех, у кого есть домашние животные, задача усложняется. Впрочем, многие успешно справляются с ней.

MOST собрал истории беларусов, которые искали жильё в Варшаве с питомцами.

«Несколько раз напоминала, что собираюсь жить с кошкой»

У Аллы — абиссинская кошка. Девушка искала квартиру недалеко от центра либо в районе Мокотув (но не Прага). Поскольку она не говорит по-польски, а на английском общаться готовы не все арендодатели, воспользовалась услугами агентства. И столкнулась со сложностями.

— Первая квартира, в которой я была на просмотре, была в очень плохом состоянии, а просили за неё аж 1000 долларов кауции. А когда узнали, что буду жить с кошкой, то запросили двойную кауцию — 2000 долларов со старта плюс месячная оплата наперёд. Это большие деньги, безумно. Такую квартиру можно было снять намного дешевле.

Далее было ещё несколько отказов, связанных с кошкой. Позже попалась квартира, хозяева которой были согласны на небольших питомцев — хомячков, рыбок или попугаев. Но не на кошек.

Спустя примерно месяц поисков девушке всё же удалось найти подходящий вариант.

— Из-за страха, что хозяин мог чего-то не понять или не расслышать, я несколько раз переспрашивала и напоминала, что собираюсь жить с кошкой. Хотя мы уже, по сути, договорились. После я попросила ещё и агента позвонить и уточнить, действительно ли хозяин согласен на проживание с кошкой.

Теперь Алла снимает в районе Мокотув однокомнатную квартиру, хозяин которой не завысил ни месячной оплаты, ни кауции в связи с домашним животным.

«С большой собакой найти жильё было бы сложнее»

Бывает и иначе — когда владельцы квартиры расположены к питомцам. Елизавета и Александр завели мини-пуделя уже в Польше. Сперва ребята снимали комнату в квартире и решили не уведомлять хозяев о появившейся собаке, да и соседи были не против. Там ребята жили больше года. Но недавно пара задумалась об отдельном жилье.

— В общей сложности искали мы, наверное, недели две-три — на Olx, Otodom и в трёх Telegram-ботах. Нашли в итоге на Olx. Разница между вариантами могла достигать 300-400 долларов. Наши требования были достаточно строгие, так как планировали снимать на длительный срок — от двух лет. Лично мы не столкнулись с какой-то большой проблемой из-за собаки. Процент квартир, где сразу сказано, что с животными нельзя, в целом небольшой, а хозяева тех квартир, которые мы ездили смотреть, не были против животных. То, что у нас Кенни маленький, — большой плюс. С большой собакой найти жильё было бы сложнее, — говорит Елизавета.

Пара предлагала хозяевам понравившихся квартир оформить страховку на случай причинения вреда имуществу (в польских банках есть такая услуга), но те отказывались — мол, есть ведь кауция, её будет достаточно. Попался и вовсе необычный вариант.

— Хозяева одной квартиры предлагали даже без кауции, но мы должны были бы платить на 100 злотых в месяц больше.

В течение двух-трёх недель ребята перебрали множество вариантов, съездив на просмотр шести из них, и в итоге сняли двухкомнатную квартиру в варшавском районе Прага-Пулноц.

«Агент дасылаў гаспадыні фота ката»

У Ульяны и Павла (имена изменены) — кот. Поиск квартиры занял почти неделю.

— Мы тэлефанавалі шмат, але ці кот быў перашкодай, ці кватэра ўжо здадзеная. Першая кватэра, куды нас пагадзіліся пусціць з катом, была на трынаццатым паверсе. У маёй галаве існавала карцінка, як павінна выглядаць наша кватэра, які павінен быць паверх, якім можа быць дом. Гэтая квартэра ёй не адпавядала. Таму мы вырашылі працягнуць пошук і ў выніку знайшлі тое, што шукалі, праўда, праз агенцыю — усе перамовы пра ката вёў агент, дасылаў гаспадыні фота, і яна пагадзілася, — распавядае Ульяна.

В той квартире Ульяна и Павел живут уже больше года, сейчас в семье уже два кота.

«Што было пра жывёл, не датычыцца птушак»

Эми удалось снять квартиру, хозяева которой вообще не рассматривали арендаторов с животными. Но девушка живёт там уже третий год.

— У аб’яве было напісана «без жывёл». А ў мяне на той момант ужо былі дзве птушкі. Ну, окей. Жывёлы — гэта жывёлы, а птушкі — гэта птушкі. Тое, што было ў аб’яве пра жывёл, не датычыцца птушак — маё меркаванне. А каты «прыехалі» потым — гаспадары нават не ведаюць, што ў мяне ёсць жывёлы альбо птушкі, — кажа Эмі.

«Сабака пашкрэбаў падлогу»

Василий и Татьяна приехали в Польшу с довольно крупным животным — собакой породы дратхаар. О первом доме в аренду договорились ещё будучи в Беларуси, но в итоге им не понравилась локация. Поэтому семья сняла квартиру посуточно и приступила к поиску постоянного жилья. Дом в пригороде нашёлся в течение недели на сайте Otodom.

— Гаспадар у нас — выдатнейшы дзядзька, добры. У яго самога французскі бульдог, таму паставіўся да нас з цеплынёй — маўляў, калі ласка. Але ёсць адчуванне, што калі будзем высяляцца, то ў нас будуць праблемы: сабака пашкрэбаў падлогу больш за таго бульдога. Таму будзем разбірацца.

Василий говорит, что из-за животного хозяин дома кауцию или арендную плату не поднимал, но она и так «не кислая».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».