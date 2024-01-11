закрыть
11 января 2024, четверг, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В респектабельном СТ под Минском продается красивый дом со стильным интерьером

2
  • 11.01.2024, 11:26
  • 2,380
В респектабельном СТ под Минском продается красивый дом со стильным интерьером

Дорого, но очень интересно.

В респектабельном садовом товариществе возле Раубичей продается дом, построенный и обустроенный по оригинальному архитектурному проекту. Интерьер тоже не подкачал — современно, качественно и дорого. На дачу он похож меньше всего — в нем будет комфортно жить круглый год. Стоит, правда, он недешево, пишет realt.by.

СТ «Узборье-строй» находится в Логойском направлении в 11 километрах от МКАД. Рядом Раубичи, Дубровское водохранилище, горнолыжные курорты в Силичах и Логойске. Асфальт до дома.

Как сообщается в объявлении, дом строился по дизайн-проекту и под надзором архитектурного бюро.

Дом спроектирован в один уровень. Его площадь с учётом террасы — 213 м2. Фундамент — монолитная плита, стены из газосиликатного блока (40 см). Фасад утеплен и оштукатурены. На пологой крыше с мансардными окнами — мягкая кровля.

Внутри находятся просторная двухсветная кухня-гостиная на 48 м2, две спальни, гардеробная, санузел с душевой кабиной и ванной.

В хозяйственной части находятся большое помещение со стиральной и сушильной машинами, мойка, стеллажи для хранения, газовый котёл, система очистка воды.

Отделка во всем доме выполнена из высококачественных материалов. Комнаты оборудованы бытовой техникой и мебелью.

Из гостиной с панорамными окнами имеется выход на террасу с зоной для отдыха и печью-камином.

В доме имеются все коммуникации: газовое отопление, полы с подогревом, кондиционер, центральное водоснабжение, местная канализация.

Участок довольно скромный — 7,6 сотки. Зато идеально спланирован — на том небольшом пространстве, оставшемся после строительства дома и автонавеса, высажен газон, сделана дренажная система, автополив, ландшафтное освещение.

По периметру участка организовано видеонаблюдение, на входе стоит видеодомофон. А еще есть декоративный пруд с фонтанами и подсветкой.

Стоит же это все 395 000 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»