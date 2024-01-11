В респектабельном СТ под Минском продается красивый дом со стильным интерьером 2 11.01.2024, 11:26

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Дорого, но очень интересно.

В респектабельном садовом товариществе возле Раубичей продается дом, построенный и обустроенный по оригинальному архитектурному проекту. Интерьер тоже не подкачал — современно, качественно и дорого. На дачу он похож меньше всего — в нем будет комфортно жить круглый год. Стоит, правда, он недешево, пишет realt.by.

СТ «Узборье-строй» находится в Логойском направлении в 11 километрах от МКАД. Рядом Раубичи, Дубровское водохранилище, горнолыжные курорты в Силичах и Логойске. Асфальт до дома.

Как сообщается в объявлении, дом строился по дизайн-проекту и под надзором архитектурного бюро.

Дом спроектирован в один уровень. Его площадь с учётом террасы — 213 м2. Фундамент — монолитная плита, стены из газосиликатного блока (40 см). Фасад утеплен и оштукатурены. На пологой крыше с мансардными окнами — мягкая кровля.

Внутри находятся просторная двухсветная кухня-гостиная на 48 м2, две спальни, гардеробная, санузел с душевой кабиной и ванной.

В хозяйственной части находятся большое помещение со стиральной и сушильной машинами, мойка, стеллажи для хранения, газовый котёл, система очистка воды.

Отделка во всем доме выполнена из высококачественных материалов. Комнаты оборудованы бытовой техникой и мебелью.

Из гостиной с панорамными окнами имеется выход на террасу с зоной для отдыха и печью-камином.

В доме имеются все коммуникации: газовое отопление, полы с подогревом, кондиционер, центральное водоснабжение, местная канализация.

Участок довольно скромный — 7,6 сотки. Зато идеально спланирован — на том небольшом пространстве, оставшемся после строительства дома и автонавеса, высажен газон, сделана дренажная система, автополив, ландшафтное освещение.

По периметру участка организовано видеонаблюдение, на входе стоит видеодомофон. А еще есть декоративный пруд с фонтанами и подсветкой.

Стоит же это все 395 000 долларов.

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