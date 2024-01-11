Цены на лекарства в Беларуси растут в разы быстрее, чем общая инфляция 1 11.01.2024, 11:27

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За год их стоимость увеличилась более чем на 13%.

Цены на лекарства в Беларуси в 2023 году росли в 4,66 раза быстрее, чем на непродовольственные товары, пишет ресурс «Позірк» со ссылкой на данные Белстата. Ресурс обратил внимание, что годовой рост цен на непродовольственные товары по итогам года составил 2,87%, а на лекарства — 13,36%.

Годовая инфляция, напомним, составила 5,84%. На этом фоне лекарства подорожали почти в 2,3 раза больше. Заметнее всего выросли цены на средств для лечения дыхательной системы (на 14,85%), пищеварительного тракта и обмена веществ (на 14,42%), крови и кроветворных органов (на 14,09%).

Любопытно, что в 2022 году наблюдалась обратная ситуация: при инфляции в 12,83% и росте цен на непродовольственных товаров на 13,66% стоимость лекарств увеличились менее чем на 3%.

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