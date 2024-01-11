Всего 3% россиян открыто выражают чувство вины перед украинцами 7 11.01.2024, 11:31

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Опубликованы результаты опроса.

Только 3% россиян открыто выражают чувство вины перед украинцами. Небольшой процент людей попросил бы прощения перед гражданами Украины, если была бы подобная возможность.

Об этом говорится в социологическом исследовании «Россияне о себе и украинцах», которым с сайтом Charter97.org поделился директор украинского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александр Шульгa. На вопрос, что бы они написали коротко в Telegram украинцам, если бы имели такую возможность, всего несколько процентов россиян ответили, что это было бы слово «простите».

Что россияне написали бы украинцам

Согласно результатам опроса, наиболее распространенными Telegram-сообщениями от россиян к украинцам были бы:

- мы хотим мира, давайте жить в мире — 13%;

- держитесь, все будет хорошо — 10%.

Еще около четверти опрошенных не знают, что бы они хотели написать украинцам, или не видят смысла.

Какие черты приписывают себе россияне

Двумя основными чертами, которые россияне чаще всего себе приписывают, является добродушие (14%) и терпеливость (14%). .

Всего 6% опрошенных приписали как основные черты россиян плохие характеристики: например, глупый, злой, послушный, слабый и другие. Около 12% респондентов не смогли охарактеризовать российской народ чертой, которая ему наиболее присуща.

Что это за опрос

Институт Конфликтологии и Анализа России (ИКАР) совместно с социологической компанией Info Sapiens провели общероссийское социологическое исследование Россияне о себе и украинцах. С 14 до 28 сентября 2023 года был проведен полевой этап по общероссийской выборке.

Методика опроса — CATI, а именно телефонный опрос по интерактивной структурированной анкете с помощью специального программного обеспечения для социологических опросов.

Россиянам старше 18 лет задавались открытые вопросы — без предложения вариантов ответа. Всего опрошено 1,6 тыс. респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

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