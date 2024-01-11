Культовый суперкар Ferrari вернули к жизни после 17 лет простоя на улице

Культовый суперкар Ferrari вернули к жизни после 17 лет простоя на улице1
- 11.01.2024, 11:37
- 2,174
Владелец согласился продать его всего за 30 000 долларов.
В США восстановили знаменитый суперкар Ferrari Testarossa 1988 года. Он 17 лет простоял под открытым небом. Видео с реставрацией авто опубликовал на Youtube блогер Леонардо Жунель.
Ferrari Testarossa обнаружили в Пуэрто-Рико. По неизвестной причине владелец поставил машину прямо на улице и перестал эксплуатировать ее. Когда суперкар увидели коллекционеры, то он сказал, что ему нет дела до авто и согласился продать его всего за 30 000 долларов.
В Пуэрто-Рико климат мягкий, поэтому за 17 лет простоя Ferrari Testarossa не слишком пострадал. Конечно, его лакокрасочное покрытие потрескалось и повреждена отделка салона, но следов коррозии нет.
Суперкар Ferrari перекрасили, заменили ему внутреннюю отделку и часть электрооборудования, а также провели полное техобслуживание. Теперь автомобиль в отличном состоянии.
Ferrari Testarossa – один из самых культовых суперкаров 80-х годов. Всего с 1984 по 1991 год выпущено 7177 таких купе. Суперкар оснащен 5,0-литровым оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 390 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 290 км/ч.