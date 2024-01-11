«Бум — и полетели»: Путин назвал неожиданную причину космических цен на яйца в РФ 21 11.01.2024, 11:40

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Россиянам следует меньше есть?

Цены на яйца в прошлом году выросли почти на 60% из-за роста доходов россиян, которые начали больше потреблять, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы», — сказал Путин на встрече с предпринимателями на Дальнем Востоке.

В этой ситуации, по его словам, российские власти «вовремя просто не сориентировались» и не открыли импорт. «Бум — и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — отметил президент.

В ответ на рост цен правительство в декабре разрешило ввезти в Россию 1,2 млрд яиц. Однако это незначительный объем по сравнению с российским производством, достигающим 45 млрд яиц в год.

Усилия правительства России по завозу яиц из Азербайджана и Турции не помогут снизить их стоимость, поскольку закупочные цены на них установлены не ниже, чем на отечественную продукцию, отметили в Российском птицеводческом союзе.

«Установившиеся цены — 110–125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — подчеркнула гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

По ее словам, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет 95–105 руб. Все же остальное — собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

По данным Росстата, в 2023 году куриные яйца стали дороже на 59% и возглавили топ самых подорожавших продовольственных товаров в потребительской корзине россиян. Сопоставимый рост — на 52% с начала года — продемонстрировали лишь помидоры. Третье место по темпам роста цен заняли бананы: они стоят на 46,5% дороже, чем год назад. С двузначной скоростью также подорожали капуста (на 29%), мясо курицы (на 27,7%), яблоки (на 20,7%), баранина (на 17,6%), огурцы (на 14,9%), морковь (на 13,3%), свинина (на 12,9%), свекла (на 12,5%) и сахар (на 11,5%).

Производство яиц, по данным Росстата, с начала года практически не снизилось: в ноябре оно было лишь на 1,8% ниже, чем год назад, а за 11 месяцев накопленным итогом даже выросло — на 1,9%.

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