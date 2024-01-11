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В Гродно внезапно умер экс-главный врач областной больницы

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  • 11.01.2024, 11:47
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В Гродно внезапно умер экс-главный врач областной больницы

Его трудовой стаж насчитывал почти 40 лет.

Экс-главный врач Гродненской областной больницы Святослав Савицкий преждевременно умер в 61 год. Святослав был пульмонологом-аллергологом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Его трудовой стаж насчитывал почти 40 лет.

«Администрация и коллектив глубоко скорбят о его преждевременной смерти и выражают соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всех нас. Этот человек был не только талантливым руководителем, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и поддержать своих коллег. Его профессионализм и преданность делу были бесценны для нашей клиники», — отметили коллеги Святослава Савицкого в некрологе.

Святослав Савицкий был доктором пульмонологом-аллергологом высшей категории, кандидатом медицинских наук.

Родился в 1962 году в деревне Хоружево Волковысского района. В 1985 году на отлично окончил Гродненский государственный медицинский институт. Его стаж работы в медицине составлял почти 40 лет.

Занимал должность главного врача Гродненской областной больницы с 2002 по 2012 год. С февраля 2014 года работал доцентом кафедры внутренних болезней Гродненского медицинского университета.

Автор 52 научных работ, двух монографий и одного изобретения.

В последние годы Святослав Эдуардович вел консультативный прием по диагностике и лечению бронхиальной астмы, синдрома трахеобронхиальной дискинезии, синдрома обструктивного апноэ сна, пишет «Газета Слонимская».

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