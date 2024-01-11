За неделю до коммунальной катастрофы подмосковных чиновников наградили премией «Прорыв года» 3 11.01.2024, 11:56

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За что?

Перед масштабной коммунальной аварией правительство Московской области отметило Подольск за «эффективное управление ресурсами».

Город получил награду «Прорыв года» за неделю до того, как десятки тысяч жителей микрорайона Климовск остались без отопления из-за выхода из строя котельной, расположенной на территории патронного завода, сообщает The Moscow Times.

26 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев похвалил местные власти за «привлечение доходов в муниципальный бюджет». По его словам, это «позволило обеспечить финансовую устойчивость и развитие» Подольска, а также «создать благоприятную городскую среду» и улучшить инвестиционный климат.

Между тем власти не могут устранить последствия аварии в Климовске уже седьмой день. По состоянию на 10 января к теплосети подключили 146 из 176 домов. Однако из-за вновь возникших утечек пришлось перекрыть снабжение семи из них. Таким образом, без тепла и горячей воды остаются 37 домов. Также отопления нет в детском отделении поликлиники и 20 образовательных объектах города. Власти обещают подключить их в течение 5 дней.

Накануне Воробьев заявил, что для решения проблем с ЖКХ в Подольске потребуются «миллиарды рублей» инвестиций. Вину за аварию он возложил на владельцев котельной, которая принадлежит режимному предприятию — Климовскому специализированному патронному заводу (КСПЗ), отметив, что котельные в Московской области часто становятся «местом наживы».

6 января в Подольске ввели режим ЧС «локального характера». В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту Владимиру Путину, который поручил национализировать завод. 10 января совет депутатов Подольска единогласно одобрил передачу котельной КСПЗ в муниципальную собственность.

Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заместителя главы Подольска, начальника котельной и гендиректора предприятия задержали.

Воробьев рассказал, что два собственника КСПЗ находятся за границей. Их имена не называются, в системе «СПАРК-Интерфакс» они отсутствуют. Расследовательский проект «Система» выяснил, что владельцами завода являются люди из окружения мексиканского авторитета Хорхе Портильи-Сумина, судимого за убийство, также какая-то доля принадлежит госкорпорации «Ростех».

Гендиректором предприятия с мая 2023 года был полковник ФСБ Игорь Кушников, ранее обвинявшийся в создании Гольяновской преступной группировки. До этого заводом руководил выходец из ФСО, бывший охранник Путина Игорь Рудыка, также в совете директоров числился зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков.

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