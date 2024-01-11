Минчанин достал из мусорного ящика в обменнике $100

Минчанин достал из мусорного ящика в обменнике $10015
- 11.01.2024, 12:00
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Что было дальше.
36-летний минчанин приехал в торговый центр, чтобы обменять валюту. В обменном пункте он заметил $100, находившиеся в мусорном ящике, после чего забрал денежную купюру, а не отдал кассиру.
Купюру случайно выбросила с чеком другая клиентка.
Милиция нашла мужчину с помощью записи с камеры видеонаблюдения. По сведениям прокуратуры, он признал вину, раскаялся и извинился перед женщиной, которая выбросила деньги.
«Обвиняемый трудоустроен кладовщиком в частной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (хищении) и на основании ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (2 000 рублей)», – рассказал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.