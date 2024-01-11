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Минчанин в течение пяти месяцев дважды умудрился отдать деньги мошенникам

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  • 11.01.2024, 12:08
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Минчанин в течение пяти месяцев дважды умудрился отдать деньги мошенникам

В общей сложности потерял 50 тысяч рублей.

В августе мужчина решил заработать на биржевых торгах, откликнувшись на объявление в мессенджере. За два месяца «вложил» в дело все свои сбережения, а когда захотел получить прибыль, вывести деньги не удалось. В результате лжеброкерам достались 37 тысяч рублей, пишут Минск-Новости.

В декабре ему позвонили в мессенджеры: мужчина, представившийся сотрудником милиции, уверял, что от имени минчанина кто-то пытается оформить кредит в банке. Это подтвердили и в «службе безопасности» финансового учреждения, куда якобы был перенаправлен звонок.

В результате клиента уговорили взять кредит, чтобы помочь поймать злоумышленников, а также предложили «застраховать» свои сбережения. Доверчивый мужчина поделился персональными данными и данными своего счета: пропало 16 тысяч рублей.

— Все истории с обманом в интернете начинаются одинаково. Преступники находят жертву через объявления о привлекательном заработке, а после психологической обработки завладевают их деньгами. Попытки вернуть свои деньги обратно, естественно, безуспешны, — рассказал заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома Андрей Орловский.

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