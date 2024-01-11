Нехватка кадров в Гродненской области за год увеличилась на 30% 4 11.01.2024, 12:20

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Регионы столкнулись с нехваткой специалистов.

На начало января 2024 в Гродненской области есть 16 050 свободных рабочих мест. Год назад их было 12 425. Это означает, что нехватка кадров в области за год выросла почти на 30%.

Спрос на сотрудников по рабочим профессиям составил 61,7% от общего числа вакансий по сравнению с 59,2% год назад. Цифры приводит БелТА со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома.

Но ищут и начальников и редких специалистов. Например, на «Гродно Азот» в ноябре 2023 искали семерых начальников и пятерых их замов — цехов, отделов, производства, ведущего экономиста, специалиста по кадрам и маркетолога.

Эмигрировавшие врачи говорят о нехватке редких специалистов в регионах. Всего в области недавно не хватало 700 медиков. При трудоустройстве нужно доказать, что потенциальный сотрудник не был «засвечен» на протестах после выборов 2020 года и не находится в «черных списках».

Наибольшее количество предложений о работе в Гродно — более 4,89 тыс. На втором месте — Лидский район (там заявлено более 1,87 тыс. вакансий). На третьем месте — Волковысский район (более 1,19 тыс. свободных рабочих мест).

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