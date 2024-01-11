Шарангович стал четвертым в списке белорусов по количеству шайб в НХЛ 1 11.01.2024, 12:30

На его счету уже 67 шайб.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович провел очередную результативную игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Оттавы» наш игрок дважды поразил ворота соперников. «Калгари» взяло верх со счетом 6:3.

После этой игры на счету Егора Шаранговича стало 67 шайб за все время выступления в НХЛ. Это четвертый показатель среди белорусов. Такое же количество шайб у Сергея Костицына. Ближайший ориентир – Владимир Цыплаков, у которого 69 шайб. Андрей Костицын забрасывал в НХЛ 103 раза, Михаил Грабовский – 125.

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