Русский оккупант пробовал отбиться от украинского дрона лопатой, но план не удался

Русский оккупант пробовал отбиться от украинского дрона лопатой, но план не удался3
- 11.01.2024, 12:36
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Видеофакт.
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя с помощью FPV-дронов. Захватчики пытаются всеми силами отбиться от БПЛА и даже используют для этого лопаты.
Однако лопата не помогла террористу, и он был ликвидирован в окопе. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Оккупанта, который пытался спрятаться в окопе, обнаружили с помощью дрона. Украинский БПЛА облетел захватчика с другой стороны и уничтожил его.
При этом оккупант пытался сбить дрон в нескольких метров от себя с помощью лопаты.
«Сходу припомнить сложно, но скорее всего сбивать лопатами дроны российские солдаты еще не пробовали», – написал Бутусов.
В комментариях к посту пользователи соцсети напомнили, что ранее российские военные уже пробовали отбиваться от БПЛА автоматами и палками.