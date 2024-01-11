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Русский оккупант пробовал отбиться от украинского дрона лопатой, но план не удался

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  • 11.01.2024, 12:36
  • 2,894
Русский оккупант пробовал отбиться от украинского дрона лопатой, но план не удался

Видеофакт.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя с помощью FPV-дронов. Захватчики пытаются всеми силами отбиться от БПЛА и даже используют для этого лопаты.

Однако лопата не помогла террористу, и он был ликвидирован в окопе. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Оккупанта, который пытался спрятаться в окопе, обнаружили с помощью дрона. Украинский БПЛА облетел захватчика с другой стороны и уничтожил его.

При этом оккупант пытался сбить дрон в нескольких метров от себя с помощью лопаты.

«Сходу припомнить сложно, но скорее всего сбивать лопатами дроны российские солдаты еще не пробовали», – написал Бутусов.

В комментариях к посту пользователи соцсети напомнили, что ранее российские военные уже пробовали отбиваться от БПЛА автоматами и палками.

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