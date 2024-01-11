Какие продукты никогда не следует хранить в холодильнике 3 11.01.2024, 12:41

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Один из них — хлеб.

Холодильник помогает сохранить пищу свежей подольше, замедляя рост бактерий. Пренебрегать температурными показателями опасно для здоровья. Например, показатель выше 4 °C приводит к порче молока, яиц и мяса.

В то же время слишком низкая температура уже создает эффект морозилки, что также вредно для пищевых свойств. Эксперты рассказали, какие продукты никогда не стоит хранить в холодильнике.

Хлеб

Низкие температуры приводят к рекристаллизации молекул крохмала, таким образом хлеб начинает быстрее черстветь. Лучше либо держать хлебные изделия в хлебнице, либо замораживать, тщательно завернув в специальную бумагу.

Где хранить картошку

Как правило, картофель и батат нужно хранить в амбаре или кладовой. Температурные показатели в холодильнике приведут к тому, что крахмал быстро превратится в сахар. Как следствие – изменение консистенции на более жесткую и выраженный сладковатый привкус. Лучше хранить картофель в хорошо проветриваемой корзине или шкафу подальше от прямых солнечных лучей. Полиэтиленовые пакеты препятствуют прохождению воздуха и накапливают влагу.

Помидоры

Помидоры продолжают созревать при комнатной температуре, поэтому охлаждение, по сути, остановит процесс созревания. К тому же, низкие температуры способны приглушить вкус и аромат, повредить кожуру помидоров, вызвать излишнюю водянистость.

Мед

Низкая температура в холодильнике приведет к кристаллизации меда. Лучше хранить его в шкафу при комнатной температуре.

Авокадо

Эксперты советуют хранить авокадо в холодильнике. Когда вы покупаете их в продуктовом магазине, они могут быть несколько жесткими, и им нужно несколько дней, чтобы созреть перед употреблением. Авокадо могут дозревать только при комнатной температуре, поэтому лучше хранить их подальше от холодильника. Единственное исключение – когда авокадо полностью созрело, но вы пока не собираетесь его есть.

Целые арбузы

Есть популярный миф, что неразрезанные арбузы будут дольше храниться в холодильнике, но на самом деле их лучше всего держать в весе с фруктами. Охлаждение изменит вкус, консистенцию и цвет. Целый арбуз следует оставить при комнатной температуре до созревания. Хранить его в холодильнике можно только после нарезки. Обязательно плотно заверните его в пищевую пленку или положите кусочки в герметичный контейнер.

Чеснок

Не следует хранить чеснок холодильнику. У него будет резиновая текстура, и даже больше – влажные условия сделают его склонным к образованию плесени. Положите чеснок в сухое, хорошо проветриваемое место и избегайте полиэтиленовых пакетов – они только задержат влагу и чеснок быстро испортится.

Клубника

Клубника впитает влагу от низких температур, что приведет к порче или потере вкуса. Лучше хранить клубнику на столешнице, подальше от прямых солнечных лучей.

Лук

Излишняя влага может привести к изменению структуры и образованию плесени. Лучше всего хранить лук в хорошо проветриваемой корзине и в прохладном темном месте в амбаре.

Свежая зелень

Свежая зелень быстро теряет свой аромат в холодильнике. Кроме того, низкие температуры добавят влаги менее выносливым травам, вызывая их увядание, высыхание или потерю вкуса. Хранить свежую зелень лучше при комнатной температуре.

Бананы

Бананы лучше хранить при комнатной температуре, чтобы способствовать процессу созревания. Держите их на открытом воздухе, вдали от других фруктов и прямых солнечных лучей. Если бананы хранить в холодильнике, они вряд ли созреют должным образом, а кожура может стать коричневой или черной.

Шоколад

Хранение шоколада в холодильнике может привести к тому, что он станет «зернистым» и потеряет вкус. Какао-масло поглощает вкусы и запахи, поэтому шоколад может впитать все ароматы холодильника. Сахар в шоколаде взаимодействует с влагой, растворяется и перекристаллизовывается в виде белой зернистой текстуры на поверхности, вызывая пылевой слой. Его все еще безопасно есть, но текстура может быть немного зернистой.

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