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«Нас с интересом рассматривали не только дети, но и взрослые»

  • 11.01.2024, 12:59
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«Нас с интересом рассматривали не только дети, но и взрослые»

Белорусы попали на остров, о котором мало кто слышал.

Остров Сокотра не на слуху у массового туриста. Здесь нет больших отелей, шумных баров и парков развлечений — зато есть уникальные растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Белорусы поехали в тур и неделю спали в палатках, чтобы изучить остров, где замерло время, пишет Onlíner.

«Треть местных растений не встретишь больше нигде на планете»

Светлана признается, что безумно любит путешествия, и для нее выбор, копить на машину и квартиру или сорваться в новую поездку, очевиден. Хотя до Сокотры направления путешествий сложно было назвать экзотическими: в основном это были Европа и Турция. Раньше о таком необычном отдыхе Светлана даже не задумывалась.

— Пока не наткнулась на рекламу тура. Зацепили меня три вещи. Первое — спим в палатках. Я уже рисовала себе эту картину с гитарой у костра, море, разговоры, звезды… Второе — нет связи, что было необходимо для перезагрузки. Только так я могла быть на 100% уверена, что не буду работать. Третье — безумно красивые драконовые деревья. Это любовь с первого взгляда.

К слову, о них. Официальное название драконового дерева — драцена. Свое прозвище оно получило из-за яркой смолы, напоминавшей кровь. Чью? Без сомнений, дракона. Растет дерево крайне медленно, поэтому возраст большинства из них насчитывает сотни, а некоторых — и тысячи лет. На острове встречаются целые леса.

Цветут деревья раз в 15 лет весной. Именно период с февраля по март считается высоким сезоном на Сокотре. Летом здесь лучше не показываться: тут хозяйничают сильные ветра и штормы. В этот период остров практически отрезан от внешнего мира. Местные, кстати, деревьями не только любуются, но и используют их в практических целях. Так, сок может окрасить волосы в ярко-бордовый цвет или помочь с заживлением ран.

Еще одно уникальное растение, которое можно увидеть только здесь, — бутылочное дерево, или дорстения гигантская. Да-да, его ствол по форме напоминает не что иное, как пузатую стеклянную бутылку. Цветут деревья тоже в марте, бледно-розовыми цветами. Под это и будут подстраивать следующий тур. Третье название дерева — «огуречное». Это дальний родственник тыквы, кабачка и арбуза. И оно способно накапливать в себе много влаги. Неприятный сюрприз: дерево источает совсем не вдохновляющий запах.

Как так вышло, что остров остался практически нетронутым цивилизацией? Все дело в его расположении. Сокотра является частью одного из самых изолированных архипелагов континентального, а не вулканического происхождения. Ближайшая суша — побережье Сомали и Аравийского полуострова.

Сам остров небольшой — 3800 квадратных километров. Это в полтора раза меньше, чем у популярного Бали. И он целиком объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. Треть местных растений не встретишь больше нигде на планете.

«Билетов в свободной продаже нет, попасть сюда можно только с туром»

Почему такой невероятный остров не стал популярным у туристов? Дело в политической ситуации: Сокотра является территорией Йемена, где с 2014 года идет гражданская война. Однако сам остров военные действия не затрагивают. Сначала сюда организовали гуманитарные рейсы, а потом начали возить и туристов.

Тем не менее попасть на остров крайне непросто. Помимо проблем с дорогой, белорусам нужна виза в Йемен. Исключения — туристические группы. Такие туры с вылетом из Минска стали доступны только в прошлом году, первыми их начала организовывать компания «360Трэвэл».

— Летает туда авиакомпания Air Arabia. Билеты в свободный доступ не поступают, их можно купить только через организаторов тура. Прямые рейсы есть из Дубая и Абу-Даби (всего раз в неделю). Время в пути — около двух часов. Прилетает самолет в военный аэропорт. Маршрут нам помогала составить местная принимающая компания. В целом маршрут у всех групп одинаковый, а вот стоянки могут отличаться. Чем авторитетнее местная компания, тем лучше место стоянки, — рассказала директор по продажам Наталья, которая сама путешествовала вместе с группой по острову.

Она сразу предупреждает: слово «лакшери» точно стоит забыть на всю неделю. Отели на острове есть — несколько, но они такого уровня комфорта, что приятнее ночевать в палатках.

— Йеменцы — люди доброжелательные и с хорошим чувством юмора. Они с удовольствием погружают в свой быт. Например, гид пригласил нас на обед в семью своей сестры, и я впервые увидела настоящую девушку-альбиноску (дочь его сестры). У меня сразу появилось море вопросов: ходит ли она в школу, не дразнят ли ее, как она справляется со жгучим солнцем? И самый главный вопрос: не охотятся ли на нее колдуны? К слову, в школе мы тоже были. Заранее везли с собой конфеты, но к такому количеству детей были не готовы. В следующую поездку будем опытнее (смеется. — Прим. Onlíner).

Белорусы здесь очень редкие гости. Да и в целом туристами остров не избалован. У нас даже брали интервью местные СМИ.

Нас с интересом рассматривали не только дети, но и взрослые. Туристов на острове крайне мало, особенно тех, кто выходит в свет: школа, город, кафе. Все туристы разбросаны по специальным стоянкам, где нет местных жителей — только гиды, водители, повара. Как-то к нашей стоянке на берегу океана пришел местный и попросил гида о помощи: у малыша гноилась рана. Больницы и аптеки есть, но в городе, куда еще нужно добраться. Таких смелых детей я еще не видела. С каким же интересом он рассматривал, что творит наш медик! — вспоминает Наталья.

«Вместо приветствия — прикосновение носами»

На Сокотре живет всего 40 тысяч человек. Говорят они на собственном языке — сокотри, который не встречается больше нигде в мире, но знают еще и арабский. Кстати, существует сокотри только в устной форме, однако в 2014 году лингвисты разработали его письменный вариант. Известно ли об этом сокотрийцам — большой вопрос.

Среди местных распространено нетипичное приветствие: при встрече они касаются друг друга носами. Со знакомыми — слегка, с близкими можно потереться от души. Если видитесь часто — разок, после долгой разлуки действие можно повторить и пять раз. В знак уважения к старшим носом прикасаются к их руке. На людях так здороваются только мужчины с мужчинами и женщины с женщинами, внутри семьи допускается больше вольностей.

Основные занятия местных — рыбная ловля, разведение коз и овец и земледелие. Многие до сих пор не принимают цивилизацию и живут без электричества и водопровода. Рождаемость — ожидаемо — очень высокая. В семьях может быть и по 10, и по 15 детей. Рано вступают брак. Хотя в 2015 году здесь установили минимальный возраст — 18 лет, Йемен все еще возглавляет антирейтинг по числу очень ранних браков.

— Первое время удивляло, что люди так живут, напоминало каменный век. И ты невольно думаешь: как такое может быть? На дворе XXI век, цивилизация… Но потом присматриваешься к местным: они все такие улыбчивые, влюбленные в свой остров, быт; к их радости от простого; к их культуре, которую они чтят; к детям, которым точно не нужен ортопед (они босиком рассекают по камням) — и понимаешь, что вот он, их мир, и он такой, — делится впечатлениями Света.

На единении с природой построена и бо́льшая часть программы. Фанатам исключительно музеев или сложной архитектуры это направление лучше облетать стороной. Например, один день полностью посвящен знакомству с морскими жителями: скатами, осьминогами, шар-рыбами, морскими ежами, лобстерами, крабами и большими черепахами. Кстати, на Сокотре водятся одни из самых крупных в мире устриц, которые здесь стоят копейки. Туристы как раз попробовали устриц, добытых из моря прямо на их глазах.

— Еда на острове в основном со специями. Но кормили нас очень вкусно — в основном рыбой и морепродуктами. Также в рационе, как и у местных, были рис, макароны, яйца, картофель, яблоки, апельсины, вкусные лепешки, которые готовили нам каждое утро. Сначала мы думали, что похудеем, но потом переживали, что привезем лишнего, — улыбается Светлана.

У группы даже появилась собственная традиция. Каждый вечер они все вместе провожали закат с попкорном — наблюдая самое эффектное природное кино.

«Иногда кажется, что они застряли где-то во временах динозавров, но с интернетом»

По отзывам туристов, на Сокотре миллион поводов широко раскрыть рот от удивления и восхищения. Но основных три: уникальные растения, бескрайние дюны и необыкновенного цвета море. Горы (для ценителей) тоже имеются: самая высокая точка — 1503 метра над уровнем моря. Ну ладно, тогда четыре: еще и каньоны.

Что касается городов, то в главном «мегаполисе» — столице Хадибо — обосновалось 8 тысяч человек.

Красоту даже при желании пропустить не получится: туристы не имеют права перемещаться по острову без гида.

— Сокотра проживает свою отдельную историю — вне Йемена, вне этого мира. Иногда кажется, что они застряли где-то во временах динозавров, но с интернетом. Который, правда, ловит только на горе,— с теплом отзывается об острове Наталья.

На самом острове цены невысокие. Основная статья расходов — дорога. Из Минска можно лететь через Дубай или через Абу-Даби. Цена билетов — около $600 на человека. Несмотря на то что перелет до Сокотры куда короче, билеты туда-обратно из ОАЭ обойдутся примерно в $950. Сам тур стоит $1670. В него включены все экскурсии, перемещения, кемпинги и питание. По признанию Светланы, деньги в поездке вообще не понадобились — разве что на сувениры.

— Больше всего впечатлила, конечно, природа. Драконовые деревья — это что-то на волшебном. А еще бутылочные деревья, пейзажи песчаных дюн, которые образуются в сезон муссонов, добыча морепродуктов и их дегустация у «пещерного человека», ловля рыбы сетями, место встречи моря и океана, горные родники, которым мы радовались как дети, наши ночи в палатках на берегу моря, сон под шум прибоя… Сокотра — это как будто другая планета.

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