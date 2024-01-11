«Для Путина это тревожный звонок» 11.01.2024, 13:02

1,508

Политтехнолог разобрал реакцию россиян на войну.

Россияне поддерживают войну с Украиной

Согласно опросу Чикагского университета, более 60% россиян поддерживают военную политику Владимира Путина. Более того, значительная часть респондентов соглашается с нарративами Кремля о том, что война с Украиной якобы является противостоянием России и Запада.

Обычно для российского диктатора «рисуют» 80 – 90% поддержки. Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что приведенные в опросе цифры достаточно низкие.

О чем свидетельствуют такие результаты

«Для Путина это тревожный звонок, ведь цифры низкие, учитывая, что россияне более 20 лет находятся под влиянием пропаганды, жесткой цензуры и страхом репрессий», – отметил политтехнолог.

Также нужно понимать, что россияне врут, отвечая на вопросы. Чаще так поступают, когда опрос проводят по телефону. Люди ведь понимают, что их номер уже знают, а вместе с ним и всю другую информацию.

«Если бы остановили на улице, могли бы быть другие ответы. А так позвонили и спросили, поддерживаете ли вы Путина. Никто в России не даст отрицательный ответ. Поэтому люди врут», – подчеркнул Тизенгаузен.

Если учесть такой факт, то цифры совсем не обнадеживающие для путинского режима. Однако есть огромный минус – большинство россиян действительно не знают, как это жить без Путина, поэтому они его поддерживают.

Россияне не могут представить существование своей страны без Путина. Поэтому большинство хочет продолжения войны, жестких ударов по Украине.

«Таких «патриотов» в России много. Все потому, что это страна рабов, а крепостные не имеют права возмущаться из-за политики своего хозяина. Потому что в противном случае их просто уничтожат. Такая у них психология», – добавил политтехнолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».