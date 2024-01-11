Украинский снайпер попал в оккупанта с расстояния 1100 метров 11.01.2024, 13:14

Выстрел был произведен из американской винтовки Barret MRAD 338.

Украинский снайпер из группы «Привиди Бахмута» ликвидировал оккупанта с расстояния 1100 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. Выстрел был произведен из американской винтовки Barret MRAD 338.

«Меткий выстрел с 1100 метров. Работают «Привиди Бахмута» из Barret MRAD 338», - говорится в комментарии к видео.

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