Украинский снайпер попал в оккупанта с расстояния 1100 метров
- 11.01.2024, 13:14
Выстрел был произведен из американской винтовки Barret MRAD 338.
Украинский снайпер из группы «Привиди Бахмута» ликвидировал оккупанта с расстояния 1100 метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. Выстрел был произведен из американской винтовки Barret MRAD 338.
«Меткий выстрел с 1100 метров. Работают «Привиди Бахмута» из Barret MRAD 338», - говорится в комментарии к видео.