Многодетному отцу в Лиде дали огромный штраф за наклейку на дверях внутри квартиры 11 11.01.2024, 13:23

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Вдобавок был наложен арест на его ноутбук.

Суд в Лиде рассмотрел административное дело против местного жителя. Его обвинили в «несанкционированном пикетировании» из-за наклейки с бело-красно-белым флагом на входной двери квартиры. Постановление было вынесено 15 декабря.

«Принял участие в пикетировании, демонстративно разместив на всеобщее обозрение на входной двери в коридоре указанной квартиры наклейку с изображением флага бело-красно-белого цвета», — говорится в документе.

То есть наклейка была размещена на двери не с внешней стороны, а внутри квартиры. Как следует из постановления, ее обнаружили милиционеры, когда пришли проверить хозяина поздно вечером — около 23 часов.

Дело в том, что мужчина раньше был осужден по уголовной статье и стоит на профилактическом учете (скорее всего, отбыл наказание), поэтому его регулярно посещают сотрудники РОВД. За что его судили, неизвестно. Судя по ситуации, не исключено, что это была «политическая» статья. Также на нем висят и «административки».

О самом лидчанине в постановлении говорится, что у него высшее образование, при этом нет работы, он женат и воспитывает троих детей, в том числе ребенка с инвалидностью с 4-й (самой тяжелой) степенью утраты здоровья.

Суд признал жителя Лиды виновным в «пикетировании» по ст. 24.23 КоАП и назначил ему крупный штраф — 50 базовых величин, или 1850 рублей. Вдобавок был наложен арест на его ноутбук — если мужчина не выплатит штраф, технику заберут в счет долга.

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