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Житель Гродно трижды «продал» машину, которую получил для работы таксистом

  • 11.01.2024, 13:59
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Житель Гродно трижды «продал» машину, которую получил для работы таксистом

С крупной суммой он уехал в Россию, где все потратил.

Гродненец Сергей «продал» чужую машину трем своим знакомым и у всех взял разные задатки, рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Суд уже вынес мужчине приговор.

В феврале прошлого года в милицию обратились три гродненца, которые купили один и тот же Volkswagen Polo у их знакомого 32-летнего армянина Сергея. С первого мужчины, Максима, он взял 1000 долларов задатка и отдал машину, а после якобы временно забрал авто назад, взяв еще 500 долларов. И пропал, не отвечал на звонки.

Другой знакомый, Артур, передал Сергею 1000 долларов задатка, но после тот попросил машину назад на какое-то время. И тоже исчез.

Третьей жертвой стал Денис, который отдал 2000 долларов, но тоже через какое-то время не увидел ни машины, ни Сергея.

Оказалось, Volkswagen Polo настоящий его владелец предоставил Сергею для работы в такси. Вечером 17 февраля 2023 года он сообщил хозяину, что едет в Минск, в дальнейшем на звонки не отвечал. Машина нашлась: ее Сергей бросил на стоянке у одного из столичных торговых центров. Позже его задержали и судили.

В суде мужчина не признал вину. Сказал, что действительно работал таксистом, а поступил так, потому что ему срочно были нужны деньги. Не отрицал, что под предлогом продажи автомобиля получил от трех покупателей задаток. С крупной суммой он уехал в Россию, где все потратил.

«32-летний армянин утверждал, что умысла на завладение деньгами потерпевших не имел и со временем намеревался вернуть», — говорится в сообщении УВД.

За мошенничество в крупном размере на основании ч. 3 ст. 209 УК суд назначил Сергею три года колонии усиленного режима со штрафом 100 базовых величин (3700 рублей на момент приговора).

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. То есть все взятые «задатки» Сергею придется вернуть.

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