Васильич проговорился

Васильич проговорился6
- Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
- 11.01.2024, 13:59
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У конспирологов праздник.
У конспирологов сегодня праздник. Путин (или Васильич?), подмороженный Чукоткой, признался, что одноклассники и однокурсники во время редких встреч не узнают его. Прям так и говорят: «Не верю, это ты или не ты?».
Путин, правда, тут же спохватился и объяснил это не переменами в своем облике, а тем, что «человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности».
Но на деле ситуация с «неузнаванием» человека, которого 24 часа по телеку показывают, скорее, комедийная опереточная.
Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»