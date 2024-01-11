закрыть
11 января 2024, четверг, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Васильич проговорился

6
  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 11.01.2024, 13:59
  • 11,016
Васильич проговорился

У конспирологов праздник.

У конспирологов сегодня праздник. Путин (или Васильич?), подмороженный Чукоткой, признался, что одноклассники и однокурсники во время редких встреч не узнают его. Прям так и говорят: «Не верю, это ты или не ты?».

Путин, правда, тут же спохватился и объяснил это не переменами в своем облике, а тем, что «человек сам не всегда понимает, как он себя будет вести, когда он оказывается на определенном уровне ответственности».

Но на деле ситуация с «неузнаванием» человека, которого 24 часа по телеку показывают, скорее, комедийная опереточная.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»