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В Беларуси закрываются популярные магазины «Буслiк»

  • 11.01.2024, 14:15
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В Беларуси закрываются популярные магазины «Буслiк»

С октября их стало втрое меньше.

Количество магазинов «Буслiк» в Беларуси продолжает сокращаться. Осенью компания сообщала о том, что у сети более 40 магазинов, а в январе 2024-го их осталось всего 14, пишет Office Life.

Как выяснило издание, на конец первой декады января в сети детских магазинов работало 14 торговых точек. В контакт-центре компании сообщили, что 8 из них находятся в Минске.

Магазины «Буслiк» есть уже не во всех областных центрах — в Бресте, например, сеть больше не работает. В этой области остался лишь один магазин в Пинске. По одной торговой точке еще открыты в Могилеве, Гомеле и Гродно, две — в Витебске.

Напомним, что в 2023 году у сети «Буслiк» в Беларуси начались проблемы. Ее выручка падала в течение всего года. В I квартале оператор сети — компания «ДПМ» — снизил выручку к аналогичному периоду 2022-го на 13,6%, в II квартале — на 12%. А за III квартал выручка сети в офлайне снизилась на 27,5%, а в онлайне — на 64%.

В октябре польский инвестор сети — компания CDRL — сообщил об «утере контроля» над дочерней компанией в Беларуси и угрозе ее банкротства. В CDRL также заявили о списании просроченной дебиторской задолженности сети в размере 1,7 млн злотых (более 400 тыс. долларов) и приостановке дальнейших поставок товаров в Беларусь.

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