У Лукашенко назревает новый конфликт с Казахстаном

У Лукашенко назревает новый конфликт с Казахстаном4
- 11.01.2024, 14:24
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Из-за ситуации на белорусско-российской границе.
С 8 января через белорусско-российскую границу в Смоленской и Брянской областях могут проезжать только водители-международники из Беларуси и России.
Об этом рассказал министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев. Сейчас Казахстан ведет переговоры, чтобы решить проблему.
«Сегодня идут переговоры с нашими коллегами с российской, с белорусской сторон по поводу того, что это ограничивает свободу передвижения товаров. Напомню, что 8 января начало действовать это требование. Если мы вопрос не урегулируем, то мы в официальном порядке будем его выносить на рассмотрение комиссии [Евразийской экономической комиссии. – Ред.] как барьер. Мое личное мнение – это барьер, препятствующий перемещению товаров», – сказал Арман Шаккалиев.
Между государствами ЕАЭС отсутствует таможенная граница и Союз декларирует свободное перемещение товаров.
Погрануправление ФСБ по Брянской области подтвердило журналистам, что такой запрет для водителей из третьих стран, включая ЕАЭС, действительно появился.