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«Приходишь на кассу, а там сюрприз: вместо одной позиции в чеке сразу три»

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  • 11.01.2024, 14:40
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«Приходишь на кассу, а там сюрприз: вместо одной позиции в чеке сразу три»

Белорус зашел в магазин купить торт, а попал в интересную ситуацию.

Белорус Сергей на днях заглянул в гомельский супермаркет и купил торт. Вроде бы ничего необычного, торт как торт, но при расчете на кассе его цена выросла на рубль, так как упаковку посчитали отдельно, пишет onliner.by.

В чеке было три позиции: сам шоколадно-мандариновый красавец, прозрачная часть упаковки (верх) и темная часть упаковки (низ).

Ценник на торте был 16,89 рубля. Еще на упаковке было два штрихкода, но без указания цены. На кассе парень отдал 17,98 рубля — таким образом, упаковка обошлась ему в 1 рубль 9 копеек.

«Проблема в том, что объявления о том, что упаковка не входит в стоимость торта, не было. Хочется услышать мнение юриста, кто прав в этой ситуации?»

Вот фото того самого тортика с кучей штрихкодов, которые обошлись Сергею в целый рубль.

— На самой упаковке были только штрихкоды, без указания стоимости верха и донышка. Да, понятно, что при всем желании в тару покупателя торт не упакуют, но в магазине на витрине стоят ценники со стоимостью самих тортов, и рядовому покупателю непонятно, включена упаковка в стоимость или нет. Приходишь на кассу, а там сюрприз: вместо одной позиции в чеке сразу три, — рассказывает Сергей.

Этот вопрос журналисты перенаправили специалисту по правам потребителей Ивану Райкевичу.

— Пункт 26 правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания гласит, что продавец обязан передать покупателю товары надлежащего качества в потребительской упаковке, за исключением товаров, которые по своему характеру не требуют упаковки, в определенном наборе (комплект товаров) и комплектности с относящимися к товарам документами и принадлежностями.

Товары, не упакованные изготовителем в потребительскую упаковку, которые по своему характеру требуют упаковки, передаются покупателю в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку, за исключением продажи напитков в розлив. Вид потребительской упаковки определяется продавцом и должен обеспечить сохранение качества и потребительских свойств товаров.

Таким образом, продавец не может требовать с потребителя деньги за упаковку для тортика.

Стоит отметить, что ранее такое право у продавца было, однако данную норму из постановления Совмина №703 от 22 июля 2014 года исключили.

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