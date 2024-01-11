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Глава внешней разведки России занервничал из-за «выборов» Путина

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  • 11.01.2024, 14:42
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Глава внешней разведки России занервничал из-за «выборов» Путина

Нарышкин нашел «пятую колонну».

США собираются сформировать «пятую колонну» из выпускников американских программ по обмену.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро ведомства.

По мнению руководителя СВР, с помощью стипендиатов Вашингтон попытается «раскачать ситуацию в стране» и вмешаться в ход президентских выборов в России.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность «раскачать» внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ», — считает Нарышкин.

Глава разведки РФ привел данные Госдепартамента США о российских стипендиатах образовательных и культурных инициатив США: программы Access, FLEX, Advance, Global UGRAD, Work and Travel USA и Fulbright закончили более 80 000 человек. По словам Нарышкина, в Вашингтоне полагают, что могут сделать их выпускников «стержневым элементом пятой колонны» и привлечь к новым санкционным механизмам при «должной обработке».

Нарышкин уверен, что соответствующая программа вмешательства в выборы уже готовится. По его словам, 16–18 февраля в Риге пройдет специальный тренинг.

«Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав «слушателей», — заявил он. По мнению главы СВР, Вашингтон будет учить выпускников образовательных программ «методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства страны в соцсетях».

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