Определились соперницы белорусок на Australian Open

Определились соперницы белорусок на Australian Open1
- 11.01.2024, 14:53
С кем будут играть Соснович и Азаренко.
Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису стартует в Мельбурне в это воскресенье.
В первом круге Виктория Азаренко (18-я ракетка мира) сразится с итальянской спортсменкой Камиллой Джорджи (55-я).
Александра Саснович (83), если восстановится от повреждения, сыграет против испанки Ребеки Машаровой (94).
Соперница второй ракетки мира Арины Соболенко пока не определена.
Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах, Арина Соболенко выиграла турнир год назад.