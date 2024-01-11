Определились соперницы белорусок на Australian Open 1 11.01.2024, 14:53

С кем будут играть Соснович и Азаренко.

Основной турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису стартует в Мельбурне в это воскресенье.

В первом круге Виктория Азаренко (18-я ракетка мира) сразится с итальянской спортсменкой Камиллой Джорджи (55-я).

Александра Саснович (83), если восстановится от повреждения, сыграет против испанки Ребеки Машаровой (94).

Соперница второй ракетки мира Арины Соболенко пока не определена.

Виктория Азаренко выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах, Арина Соболенко выиграла турнир год назад.

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