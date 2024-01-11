ВСУ показали, какой «сюрприз» приготовили оккупантам 11.01.2024, 14:58

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Недалеко от границы.

В последние месяцы Украина активизировала строительство укреплений и переводит свои военные операции против России на более оборонительную основу, сообщает Reuters.

Репортеры посетили траншеи, вырытые экскаватором и лопатами в Черниговской области недалеко от российской границы.

«Когда гражданские сделают свою работу (построят позиции), мы плотно заминируем их», — сказал командующий объединенными силами Украины Сергей Наев.

В декабре репортеры Reuters посетили недавно построенные украинские траншеи в Чернобыле у границы с Беларусью. По словам журналистов, «большая военно-инженерная машина рыскала по заснеженной земле, вырезая широкий противотанковый ров».

Наев заявил, что работы ведутся по всей Северной операционной зоне: в Сумской, и Черниговской областях, а также на киевском направлении.

«Бетонные конструкции, колючая проволока… «зубы дракона» (бетонные баррикады)…они будут заминированы, и на них будет поставлена колючая проволока. Это будет сплошное бетонное препятствие для бронетехники», — сказал он.

Недалеко от Купянска украинские военные показали репортерам недавно построенные оборонительные линии, но сказали, что точное местоположение не может быть обнародовано по соображениям безопасности.

Военный инженер с позывным «Ящер» сказал, что обычно сначала ставят «зубы дракона», затем мотки проволоки, а потом мины, если они используются.

«Я считаю, что большинство этих барьеров нужно было строить гораздо раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени», — сказал он.

Еще один военный с позывным «Рысь» сказал, что Украина старается свести к минимуму использование мин для своих укреплений, чтобы не оставлять опасные боеприпасы на своей территории.

«Это наша земля. Мы не хотели бы так сильно ее замусоривать», — сказал он.

По словам военных аналитиков, оборонительные сооружения, которые имеют некоторое сходство с теми, что возводятся на оккупированных Россией юге и востоке страны, призваны помочь Украине противостоять нападениям и восстановить силы в условиях, когда Москва перехватывает инициативу на поле боя.

«Пока войска движутся, преодолевая поля, можно обойтись без укреплений. Но когда войска останавливаются, нужно немедленно вкапываться в землю», — сказал «Рысь».

При этом в статье сказано, что Украина имеет оборонительные линии в некоторых районах Донбасса с 2014 года. В таких местах, как Авдеевка, они были сильно укреплены на протяжении всего полномасштабного вторжения.

По словам старшего научного сотрудника по вопросам сухопутной войны Королевского института объединенных вооруженных сил Джека Уотлинга, более мощные укрепления замедлят продвижение российских оккупантов и втянут в оборону меньшее количество украинских войск, освободив их от фронта, чтобы они могли, например, пройти дополнительную подготовку.

«Украинцы сейчас переходят к обороне, потому что их наступление достигло кульминации», — сказал он, добавив, что Россия вернула себе инициативу на поле боя и может выбирать, где атаковать.

Он заявил, что в условиях сокращения запасов артиллерийских боеприпасов в Украине, уровень российских потерь снижается, что облегчает Москве формирование новых подразделений, которые со временем могут позволить ей открыть новые линии наступления.

«С украинской стороны они пытаются свести к минимуму собственные потери, а также восстановить наступательную боевую мощь», — сказал Уотлинг.

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