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Синоптики предупредили белорусов о «сюрпризах» погоды

  • 11.01.2024, 15:26
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Синоптики предупредили белорусов о «сюрпризах» погоды

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики выпустили очередное предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении — на 12 января продлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«12 января (пятница) на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ночью 12 января погодные условия Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем скажется влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по стране пройдет небольшой снег, днем на большей части территории ожидается снег, мокрый снег. Ветер северный, днем с переходом на западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −9…−15°С, местами −16…−19°С, максимальная днем −4…−10°С, по западу Беларуси она составит 0…-3°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем — падать.

Гололедица — неблагоприятное метеорологическое явление, представляющее собой тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

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