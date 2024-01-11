«Героя России» обвинили в убийстве 18-летней девушки в Луганске 9 11.01.2024, 15:30

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Ирек Магасумов

«Звезду героя» подполковник получил из рук Путина за девять дней до преступления.

Завершено расследование уголовного дела в отношении замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ, «Героя России» и кавалера трех орденов мужества Ирека Магасумова.

Ему утвердили обвинение в убийстве 18-летней жительницы Луганска (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и заодно обвинили в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Как сообщает «Коммерсант» по сведениям своих источников, следователи до последнего не исключали возможности переквалификации дела по менее тяжкой статье — о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Но в итоге подполковнику не только утвердили первоначальное обвинение, но и добавили статью о хулиганстве: по версии следствия, сразу после совершения убийства Магасумов ввязался в конфликт с другими военнослужащими и отобрал автомобиль «Нива» у младшего по званию.

Адвокаты подследственного пожаловались на необъяснимую спешку следственных органов. Завершив следственные действия 30 декабря, представитель ГВСУ СКР обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в Москве, попросив ограничить защитников Магасумова в сроках ознакомления с материалами дела, и 10 января суд принял это заявление к рассмотрению.

Убийство, в котором обвиняют Магасумова, было совершено в Луганске 11 августа 2023 года. Девятью днями ранее подполковник получил из рук президента РФ Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя России.

Отмечая награждение в луганском баре «Панорама», офицер и двое его подчиненных познакомились с двумя местными 18-летними девушками.

По основной версии, одна из девушек попросила дать ей пострелять из пистолета в соседнем сквере.

И одна из пуль попала ей в грудь, пробив аорту и вызвав смерть от кровопотери. Защита подследственного утверждает, что Магасумов в этот момент не присутствовал на месте происшествия, а случайный выстрел сделал старший лейтенант, подписавший об этом признание.

За время расследования дела, которое насчитывает 16 томов, военное следственное управление СКР назначило по нему 12 экспертиз. За подполковника вступались влиятельные государственные деятели.

Например, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн высказывал сомнения в самом факте причастности военного к убийству и обещал взять дело на особый контроль.

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