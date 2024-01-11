Медики рассказали, что произошло с учениками столичной школы № 165 5 11.01.2024, 15:45

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Семь подростков до сих пор в больнице.

В настоящее время на лечении в детской инфекционной клинической больнице Минска находятся семь подростков из средней школы № 165, которые поступили с признаками кишечной инфекции. Об этом рассказал заведующий инфекционным отделением № 3 Вадим Логотько, пишет агентство «Минск-Новости».

По словам специалиста, школьники начали поступать в клинику с вечера 9 января. Всего за медицинской помощью обратились восемь подростков, из них семерых госпитализировали, а одного родители забрали домой на амбулаторное лечение, так как в стационарной медицинской помощи он не нуждался.

— Самому младшему из этих пациентов 10 лет, старшему — 14, — отметил Логотько. — У троих подростков уже подтвердилась вирусная инфекция (у двоих — ротавирус, у одного — норовирус). Остальные — в работе.

Врач уточнил, что школьники обратились в больницу с симптомами — повышенная температура, рвота, диарея. Результаты лабораторных исследований показали, что это вирусная кишечная инфекция. Она передается бытовым путем — от человека к человеку. Не через пищу и не через воду.

— Поэтому школа здесь не виновата, — констатировал специалист.

Говоря про состояние здоровья школьников, врач отметил, что оно стабильное, средней степени тяжести. Температура у детей — 37,2−37,3 °С, они едят, пьют. Если все будет нормально, на следующей неделе их выпишут.

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