Не только «дед»: стало известно, как окружение называет Путина
- 11.01.2024, 15:50
- 5,474
В Кремле усиливается недовольство.
В Кремле наблюдается недовольство, но в основном из-за санкций, которые усложнили российской элите жизнь.
Настоящего же виновника всего этого, то есть Путина, вышестоящие лица в РФ называют по-разному: Дед, Начальник, Портрет.
Каких-то слишком оскорбительных прозвищ не используют, опасаясь доносов.
Об этом рассказал российский оппозиционер, правовед и журналист Марк Фейгин в интервью Алесе Бацман.
По словам эксперта, в Кремле Путина не называют «Х…лом», потому что он для них остается абсолютным злом и они его все боятся.
«Конечно, они стараются, чтобы все выглядело более-менее нейтрально, а то вдруг кто-то настучит или запишет это. Они ведут себя так, будто бы разговаривают в эфире, поэтому там особо не откровенничают», – пояснил Фейгин.
На вопрос ведущей о том, увеличились или уменьшились капиталы Путина за два года полномасштабной войны с Украиной, оппозиционер ответил, что он как маркиз Карабас, то есть в России ему принадлежит все.