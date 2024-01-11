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Не только «дед»: стало известно, как окружение называет Путина

  • 11.01.2024, 15:50
  • 5,474
Не только «дед»: стало известно, как окружение называет Путина

В Кремле усиливается недовольство.

В Кремле наблюдается недовольство, но в основном из-за санкций, которые усложнили российской элите жизнь.

Настоящего же виновника всего этого, то есть Путина, вышестоящие лица в РФ называют по-разному: Дед, Начальник, Портрет.

Каких-то слишком оскорбительных прозвищ не используют, опасаясь доносов.

Об этом рассказал российский оппозиционер, правовед и журналист Марк Фейгин в интервью Алесе Бацман.

По словам эксперта, в Кремле Путина не называют «Х…лом», потому что он для них остается абсолютным злом и они его все боятся.

«Конечно, они стараются, чтобы все выглядело более-менее нейтрально, а то вдруг кто-то настучит или запишет это. Они ведут себя так, будто бы разговаривают в эфире, поэтому там особо не откровенничают», – пояснил Фейгин.

На вопрос ведущей о том, увеличились или уменьшились капиталы Путина за два года полномасштабной войны с Украиной, оппозиционер ответил, что он как маркиз Карабас, то есть в России ему принадлежит все.

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