«Все хотят быть айтишниками, зарабатывать и ничего не делать» 3 11.01.2024, 15:53

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У жителей райцентра спросили о зарплатах и работе.

У людей в Молодечно спросили, тяжело ли сейчас найти работу в городе. Многие из опрошенных рассказали о том, что работа есть. Правда, некоторые отметили, что наниматели предлагают не очень высокие заработки. Результаты опроса разместил Kraj.by в своем TikTok.

На улицах Молодечно было опрошено семь человек, у всех спрашивали, трудно ли найти работу в городе, какие заработки предлагают и довольны ли люди условиями и оплатой своего труда.

Например, Марина затруднилась ответить, сколько времени придется искать работу, это «смотря кто и какую вакансию хочет».

— Кто ищет, тот найдет. Продавцом проще, а высоко оплачивается работа, которую могут делать немногие, — сказала женщина.

Сама она работает в двух местах, условия ее устраивают, а что касается заработка, то «всегда надо стремится к большему».

Школьник Артем рассказал, что прошлым летом он подрабатывал на местном заводе «Дилис» — «складывал коробки» и другое. Размер своего заработка он не озвучил, лишь отметил, что он был «нормальный». Также подросток сказал, что его родители работают и всем довольны.

Ирина Николаевна работает в «Евроопте». Она сообщила, что даже к ним сегодня устроиться не проблема, люди требуются. По ее данным, в торговле в среднем получают 800−900 рублей, а некоторые — до 1000 рублей. Женщина считает, что работу в Молодечно найти сейчас не сложно, вопросы возникают к размеру заработка.

Александр рассказал, что вышел на пенсию 12 лет назад, до этого он 20 лет проработал на стройке, а потом перешел в «Минскэнерго». Мужчина сказал, что за свою жизнь он менял работу 3−4 раза, каждое новое место работы он без проблем находил в Молодечно. По его мнению, сейчас найти работу труднее.

— Все хотят быть айтишниками, зарабатывать и ничего не делать. А что, на стройке платят? Тысячу дают.

Ирину «работа находила сама», сейчас у нее с этим все в порядке. Но в целом девушка считает, что в Молодечно устроиться на хорошую работу трудно, мол, очень много торговых мест, но мало таких, «где можно работать на перспективу».

— В связи с этим нет карьерного роста, достатка. Средняя заработная плата невысокая. Как правило, это 650−750 рублей.

— При желании можно всегда найти работу, — считает уроженец Борисова Игорь, который сейчас живет в Молодечно. Причем парень считает, что искать ее можно недолго. — Главное не лениться, оценивать свои возможности. Для каждого работа есть и была. Не надо бояться ответственности.

Педагог Нина работает на одном месте 40 лет, она никогда не искала себе новую работу, поэтому не знает, как сегодня с этим обстоят дела. Женщина любит свою работу и довольна заработком. Она предполагает, что сегодня молодечненцы зарабатывают больше 1000 рублей.

По данным государственной службы занятости на 11 января, в Молодечно есть 1000 вакансий (с учетом тех, кого готовы принять на неполную занятость), примерно по половине из них предлагают зарплату до 1000 рублей. Как правило, наниматели указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов. То есть на руки выйдет более скромная сумма.

Заработки на ставку стартуют от 600 рублей. Например, столько предлагают в Минском областном потребительском обществе водителю грузовика с опытом работы и продавцам (надо 8 человек), также заместителю администратора с высшим образованием в частном предприятии «Фируд-фрукт».

Есть в райцентре вакансии на зарплату больше 2000 рублей. Причем столько платить обещают платить не только начальству, но и рабочим. Например, производитель мясных изделий ОДО «Юнлайн» ищет обвальщика мяса на зарплату 2500 рублей, работать надо по графику два дня через два. Электромеханичекий завод обещает токарю и электросварщику платить по сдельной системе, но отмечает, что заработок будет 2000−3000 рублей.

Потолок по зарплате предлагает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Здесь требуется начальник участка по горизонтально-направленному бурению, надо иметь высшее профильное образование. Сотруднику обещают платить 2716−3247 рублей. Также требуется заместитель начальника производственно-технического отдела, он также должен иметь профильную «вышку» и опыт работы. Платить будут 2557−3056 рублей.

Напомним, средняя зарплата в ноябре в целом по стране, по данным Белстата, составила 1 975,6 рубля до уплаты налогов.

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