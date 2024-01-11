закрыть
11 января 2024, четверг, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Засаду организовали две бригады ВСУ: колонну РФ подорвали на минах и добили

  • 11.01.2024, 15:55
  • 5,818
Засаду организовали две бригады ВСУ: колонну РФ подорвали на минах и добили

Результаты операции показали на видео.

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделения 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ организовали уничтожение техники войск РФ во время наступления оккупантов. В Facebook украинские защитники опубликовали результаты работы.

Две боевые машины пехоты сначала наехали на мины, которые были установлены саперами 21 ОМБр. Пехота оккупантов решила спрятаться среди деревьев и кустарников.

Впоследствии их атаковали FPV-дроны, которыми руководили бойцы двух бригад. Обе БМП были окончательно уничтожены, а вражеский танк получил повреждения. Еще одна вражеская боевая машина пехоты была уничтожена на этом участке ранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»