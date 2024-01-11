Засаду организовали две бригады ВСУ: колонну РФ подорвали на минах и добили 11.01.2024, 15:55

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Результаты операции показали на видео.

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделения 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ВСУ организовали уничтожение техники войск РФ во время наступления оккупантов. В Facebook украинские защитники опубликовали результаты работы.

Две боевые машины пехоты сначала наехали на мины, которые были установлены саперами 21 ОМБр. Пехота оккупантов решила спрятаться среди деревьев и кустарников.

Впоследствии их атаковали FPV-дроны, которыми руководили бойцы двух бригад. Обе БМП были окончательно уничтожены, а вражеский танк получил повреждения. Еще одна вражеская боевая машина пехоты была уничтожена на этом участке ранее.

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