Эту кнопку в авто нужно обязательно нажимать зимой хотя бы раз в неделю 4 11.01.2024, 15:58

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Почему?

Многие водители относятся к своим автомобилям как к устройствам, не требующим особого ухода. Мол, периодически нужно проходить техосмотр, но при повседневной езде не стоит помнить ни о чем лишнем.

Однако это ошибка, ведь ни один автомобиль не застрахован от неправильной эксплуатации и пренебрежения некоторыми вещами. Такими, например, как использование кондиционера не только в жару, пишет telegraf.news.

Зачем пользоваться кондиционером в автомобиле зимой?

Кондиционер в автомобиле уже давно не считается роскошным аксессуаром, но довольно многие пользуются им только тогда, когда становится жарко. Это кажется вполне логичным, ведь назначение кондиционера — охлаждать салон летом. Кроме того, его работа увеличивает расход топлива, поэтому нет смысла использовать его, когда температура воздуха не слишком высока.

Однако это серьезная ошибка. Как и любой другой элемент автомобиля, кондиционер необходимо использовать, чтобы он оставался в рабочем состоянии. Эксперты рекомендуют включать его хотя бы раз в неделю на несколько минут.

Это связано с тем, что вместе с охлаждающей жидкостью в системе циркулирует масло, которое смазывает систему и обладает консервирующими и герметизирующими свойствами. Если этого не делать, компрессор может быть поврежден из-за отсутствия смазки, и кондиционер откажется работать, когда мы попытаемся включить его весной или летом.

Именно поэтому время от времени необходимо запускать кондиционер, независимо от времени года. Кроме того, помните, что осенью и зимой это иногда действительно необходимо.

Осушение воздуха

Кондиционер не только охлаждает воздух, но и осушает его. Поэтому, если ваши окна запотевают, гораздо удобнее и лучше, чем протирать их тряпкой или губкой, включить кондиционер. Это позволит вам сохранить обзор, даже если идет дождь и вы пользуетесь замкнутым контуром, чтобы не вдыхать выхлопные газы автомобиля перед вами.

Стоит также иметь в виду, что если окна в вашем автомобиле часто запотевают, проблема может заключаться в большом количестве влаги в салоне, например, в ковриках и коврах. В этом случае стоит тщательно вымыть окна изнутри (жирные и грязные окна запотевают легче) и оставить на ночь в машине контейнер с кошачьим туалетом, который впитывает влагу.

Может ли использование кондиционера зимой ухудшить ваше самочувствие?

У многих людей кондиционер ассоциируется с риском заболеть, попав в охлажденный салон при высокой температуре. Зимой это не проблема, потому что включенный кондиционер не означает автоматически холодный воздух.

Зимой самая большая проблема заключается в том, что кондиционер высушивает воздух, а значит, и нашу кожу и слизистые оболочки. Как следствие, это может привести даже к инфекциям верхних дыхательных путей. Кондиционер может способствовать развитию простуды и появлению таких симптомов, как боль в горле, хрипение и першение в горле.

У людей, которые подолгу находятся в кондиционированном салоне автомобиля, часто возникают проблемы с глазами. Сухой воздух высушивает конъюнктиву, что может привести к синдрому сухого глаза — чрезмерному зуду, жжению и щипанию.

Так что стоит пользоваться кондиционером с умом, как зимой, так и летом и не забывать, что, как и любой другой автомобильный компонент, длительное неиспользование просто вредит ему.

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