В Слониме решили все детские горки засыпать песком 11.01.2024, 16:19

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Коммунальщики рассказали, зачем нужны такие меры.

Решение – засыпать «нескользящей» песко-соляной смесью все горки города – приняло Слонимское ГУП ЖКХ. Причину решения объяснили стремлением к безопасности. Но почему решили «пропесочить» абсолютно все горки?

Как сообщили коммунальщики, в Слониме нет горок, которые размещались бы вдали от проезжей части. И на которых было бы достаточно места для торможения, а также где не росли бы деревья и кусты не было камней, ям и бугров. А те горки, к которым люди уже привыкли, «не соответствуют безопасному времяпровождению», констатировали на предприятии.

«Хотя катание с горки на ватрушке или тюбинге – захватывающее зимнее развлечение, но оно является одним из самых опасных и непредсказуемых видов отдыха. При спуске с горы очень сложно уберечься от травм, так как такими «приспособлениями» невозможно управлять на большой скорости. И при съезде с горки можно угодить под колеса автомобиля», – написали в ЖКХ.

И привели свежие примеры, правда, из областного центра.

• «7 января в Гродно при катании на тюбинге семилетняя девочка получила серьезные травмы».

• «8 января 21-летний водитель автомобиля такси совершил наезд на 4-летнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. С травмами мальчика госпитализировали».

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