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ВСУ филигранно положили дрон в открытый люк российского танка

  • 11.01.2024, 16:30
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ВСУ филигранно положили дрон в открытый люк российского танка

Российский танк обнаружили бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр.

Украинские военные филигранно положили дрон-камикадзе в открытый люк российского танка. После этого он разлетелся вдребезги.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, российский танк обнаружили бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр в окрестностях Степного, Авдеевское направление.

На кадрах видео видно, как дрон влетает в открытый люк танка, после чего происходит взрыв, однако не сильный. Однако уже через несколько секунд, вероятно, после детонации боеприпасов, машина уже сверхмощно разрывается и начинает гореть.

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