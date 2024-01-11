ВСУ филигранно положили дрон в открытый люк российского танка
- 11.01.2024, 16:30
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Российский танк обнаружили бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр.
Украинские военные филигранно положили дрон-камикадзе в открытый люк российского танка. После этого он разлетелся вдребезги.
Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
Как стало известно, российский танк обнаружили бойцы подразделения аэроразведки «Божье дело» 47-й ОМБр в окрестностях Степного, Авдеевское направление.
На кадрах видео видно, как дрон влетает в открытый люк танка, после чего происходит взрыв, однако не сильный. Однако уже через несколько секунд, вероятно, после детонации боеприпасов, машина уже сверхмощно разрывается и начинает гореть.