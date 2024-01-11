Семь человек уволили из Браславского музея после политических судов 11.01.2024, 16:56

Музей остался без специалистов.

В Браславском музее традиционной культуры после хапуна и политических судов уволили семь человек, пишет «Витебская весна».

Без работы остались и те, кто отбывал аресты, и те, кто оплатил назначенные штрафы. Музей остался без специалистов, которые вели научную и исследовательскую работу, а также популяризировали народные ремесла.

Хапун в Браславе прошел в ночь с 21 на 22 декабря 2023 года. Под милицейскую «зачистку» попала и теперь уже бывшая заведующая музеем Элеонора Зинкевич. Два года назад ее за работу наградили грамотой Министерства культуры. Был задержан и ее муж — знаменитый гончар Валерий Зинкевич, имеющий звание народного мастера Республики Беларусь (на Браславщине такое звание имеют только два человека).

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