Холодильников на всех не напасешься Андрей Окунь

11.01.2024, 17:03

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Андрей Окунь

Кремлевские сидельцы скоро начнут стремительно сменяться.

Российские власти за неполные два года войны успешно разозлили все возрастные категории граждан:

1. Парней и девушек 20-30 лет — они чаще других становились жертвами политических репрессий (аресты, ограничения интернета, цензура, уход брендов и т.д.)

2. Мужчин и женщин от 30 до 45 лет — в первую очередь они тащили на себе чудовищную ношу мобилизации;

3. Ядерных патриотов в лице мужчин от 45 до 60 лет — они сильнее других разочарованы ходом войны и «договорнячками» российской верхушки с украинской;

4. Женщин всех возрастов — разговорами о запрете абортов;

5. Женщин 50+ лет — судя по многочисленными роликам с обращениями, именно они больше других россиян злятся на отопительные провалы властей.

И после этого мне кто-то будет говорить, что путинский режим просуществует до 2036 года? С таким талантом наживать себе врагов, кремлёвские сидельцы скоро начнут стремительно сменяться. Холодильников на всех не напасёшься.

Андрей Окунь, Telegram

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