Женщина с $42 тысячами выбрала на границе «красный» коридор, но вышла с уголовным делом 5 11.01.2024, 17:08

13,852

Это произошло в пункте пропуска «Брест».

В пункте пропуска «Брест» женщина выбрала «красный» коридор и задекларировала товары, но таможенники нашли у нее еще $42 тысячи в эквиваленте.

В авто, кроме женщины, гражданки Украины, и водителя, были еще двое пассажиров, они ехали из Польши в Беларусь и выбрали «красный» коридор. В декларациях были указаны только товары, но в личных вещах пассажирки и конструктивных нишах авто (между водительским и пассажирским сиденьями, под солнцезащитным козырьком) нашлось около $42 тысяч в эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК, материалы которого направлены в суд.

В 2023 году только брестская таможня зафиксировала 200 фактов незаконного перемещения наличных через белорусско-польскую границу, общая сумма этих денег — около $1,3 миллиона в эквиваленте.

Без письменного декларирования через границу можно провозить не больше $10 тысяч. Дополнительные документы могут понадобиться при перемещении через границу с суммой больше $100 тысяч за один раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».