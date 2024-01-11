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«Дочь читает по-польски лучше одноклассников-поляков»

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  • 11.01.2024, 17:32
  • 3,164
«Дочь читает по-польски лучше одноклассников-поляков»

Белорус рассказал, почему у властей нет шансов в войне с польским языком.

Читатель сайта Charter97.org отреагировал на репрессии против курсов польского языка в Беларуси:

— Никто уже не обременяет себя поиском каких-то формальных зацепок вроде «налоговых нарушений», не пишут даже писем с предупреждением. Просто врываются в конторы, срывают вывески, арестовывают руководство курсов, требуют списки учащихся.

Хотел бы поделиться своей историей относительно курсов польского языка. Много лет я и жена жили в Минске. Нашу дочь Янину мы уже в шесть лет записали на курсы английского языка, пристально следили за ее успехами в этой области. А вот польский язык дочь начала изучать в первом классе частной школы, где она успела отучиться только один год. При этом мы не слишком интересовались, что и как изучает Янина на тех курсах, ведь приоритетом был все же английский язык.

Потом частные школы были запрещены режимом, а мы уехали в вынужденную эмиграцию в Польшу. Уже почти год живем в Белостоке. Могу сказать, что белорусские курсы польского языка нашей дочери очень пригодились. Она пошла в польскую школу, а знания, полученные на курсах, были весьма кстати в процессе адаптации в новой языковой среде. Сейчас Янина говорит по-польски лучше нас, родителей, а читает по-польски даже лучше своих одноклассников-поляков.

Ну и чего лукашисты хотят этим достичь? Польша всегда была привлекательной для белорусов. Туда ехали и за покупками, и на заработки, и за наукой, и за убежищем от политического преследования. А за последние годы этот процесс приобрел неслыханные масштабы.

Естественно, режимная шайка волнуется, что некому будет работать и платить налоги, за счет которых они привыкли роскошествовать. Чтобы ситуация улучшилась, нужны изменения не в частных курсах (языковых), а в государственном курсе (политико-экономическом).

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