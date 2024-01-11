Зеленский прибыл в Латвию 1 11.01.2024, 17:31

1,316

Владимир Зеленский

Главы стран обсудят двустороннее сотрудничество.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня прибыл с официальным визитом в столицу Латвии, сообщает Delfi.

Среди планов Зеленского является обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

Официальная церемония встречи состоится в Рижском замке в 16:15, после чего состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».