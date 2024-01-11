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Зеленский прибыл в Латвию

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  • 11.01.2024, 17:31
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Зеленский прибыл в Латвию
Владимир Зеленский

Главы стран обсудят двустороннее сотрудничество.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня прибыл с официальным визитом в столицу Латвии, сообщает Delfi.

Среди планов Зеленского является обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

Официальная церемония встречи состоится в Рижском замке в 16:15, после чего состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

После встречи состоится совместная пресс-конференция.

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