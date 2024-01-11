Важный успех ВСУ Юрий Бутусов

11.01.2024, 17:40

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Юрий Бутусов

Российская ПВО не способна защитить даже себя.

Важный успех ВСУ: российские источники сообщили о ликвидации 4 января полковника Вадима Исмагилова – командира 3-го радиотехнического полка воздушно-космических сил РФ.

Командование Воздушных сил ВС Украины сообщало 4 января об успешном уничтожении командного пункта ВС РФ на аэродроме возле города Саки во временно оккупированном Крыму. Удар был нанесен украинской авиацией крылатыми ракетами Storm Shadow.

3-й радиотехнический полк в составе 31-й дивизии ПВО РФ вооружен радарами дальнего действия для раннего обнаружения и наблюдения за воздушными целями, в том числе за пусками крылатых ракет. То есть это ключевая часть в структуре ПВО Крыма.

Командный пункт был углубленным в землю и защищенным сооружением. Ликвидация Исмагилова означает уничтожение командного пункта ПВО РФ и показывает, что, несмотря на концентрацию всех новейших средств, радаров, зенитно-ракетных систем, российская ПВО не способна защитить даже себя от ударов украинской авиации крылатыми ракетами.

Одновременно с ударом по аэродрому Саки украинская авиация также уничтожила позиции 222-го узла связи радиотехнических войск ВКС РФ в Евпатории – он вооружен радарами «Оборона-14».

Таким образом, стал понятен замысел украинского командования: вывести из строя систему управления и наблюдения ПВО на западном побережье Крыма, откуда враг контролирует западную часть Черного моря и оккупированную часть Херсонской области. Операция 4 января стала успешной.

Вместе с тем сообщения ГУР МО, что 4 января также были уничтожены склады ВС РФ возле населенного пункта Гришино, данными спутников не подтверждаются. Несколько ракет точно поразили указанные ангары, но следов детонации там нет. Что ж, следует уточнить адекватность источников предоставления данной информации. Ждем новых результативных ударов по Крыму.

Значительное количество пусков крылатых ракет типа Storm Shadow способно уничтожить любые стратегические объекты на оккупированных территориях, будем надеяться на увеличение поставок этого высокоточного оружия от стран НАТО.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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